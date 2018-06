Budova ZUŠ v Dolnom Kubíne prešla kompletnou rekonštrukciou

Ilustračná snímka./span> Foto: TASR/Pavel Neubauer

Dolný Kubín 8. júna (TASR) – Rozsiahle stavebné a rekonštrukčné práce na budove dolnokubínskej Základnej umeleckej školy (ZUŠ) Petra Michala Bohúňa, ktoré sa začali ešte v minulom roku, boli oficiálne ukončené v týchto dňoch. Jedna z najväčších investičných akcií mesta za rok 2017, ktorá zahŕňala realizáciu novej fasády a strechy či výmenu okien a dverí, stála po verejnom obstarávaní približne 150.000 eur.Okrem kompletnej výmeny strechy radnica zrealizovala aj rekonštrukciu strešnej konštrukcie.ozrejmil vedúci odboru výstavby a životného prostredia na Mestskom úrade (MsÚ) Dolný Kubín Pavol Starek.Škola dostala nový náter, ktorý skrášlil a obnovil jej vonkajší vzhľad. Opravou prešla i fasádna omietka na čelnej strane, vymenila sa strešná krytina, vrátane opravy poškodených detailov krovu. Výmenou prešli aj zvodové, odkvapové rúry a klampiarske detaily.skonštatoval riaditeľ ZUŠ P. M. Bohúňa Michal Janiga.Išlo už o druhú etapu rekonštrukcie. V prvej bola kompletne vymenená elektroinštalácia v celej budove. Pôvodne boli práce naplánované do konca roka 2017, no vzhľadom na klimatické podmienky museli byť prerušené s novým termínom dokončenia prác do konca mája 2018.povedal dolnokubínsky primátor Roman Matejov.Keďže ZUŠ P. M. Bohúňa v tomto roku oslavuje 60. výročie založenia, vedenie školy, rada školy, odbor školstva, kultúry mládeže a športu na Mestskom úrade v Dolnom Kubíne a poslanci mestského zastupiteľstva apelovali na to, aby sa popri materiálnom zdokonalení školy nezabudlo ani na jej hudobný i umelecký rozvoj.doplnil vedúci odboru školstva na MsÚ v Dolnom Kubíne Michal Švento. Škola tak od konca mája získala nový, špeciálny organ a moderné pianíno.