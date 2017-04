Budúca nevesta čaká v USA 32 rokov na prepustenie snúbenca z väzenia

Ilustračné foto. Foto: TASR Ilustračné foto. Foto: TASR

Tallahassee 21. apríla (TASR) - Nastávajúca 82-ročná americká nevesta nakoniec bude mať šancu zažiť svoj veľký deň, keďže jej snúbenca prepustia na budúci mesiac z väzenia, 32 rokov od ich zoznámenia.Denník Tallahasse Democrat vychádzajúci v americkom štáte Florida vo štvrtok informoval, že Wanda Pateová nevidela snúbenca Davida Moroea Goodwina šesť rokov, ale telefonicky sa s ním rozprávala štyrikrát do týždňa. Goodwin strávil za mrežami 40 rokov za úlohu pri vražde štyroch ľudí na Floride počas akcie pašovania drog v roku 1977. Goodwina najprv odsúdili na smrť, hoci sa ani nenachádzal v blízkosti miesta vrážd. Neskôr dostal doživotné väzenie a 2. mája ho majú podmienečne prepustiť.Pateová pre denník povedala, že sa jej nikdy ani len nesnívalo, že sa zamiluje do väzňa, "ale stalo sa to".