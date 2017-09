Bugár: Hlasovanie s opozíciou by bol koniec koalície, ešte tam nie sme

Béla Bugár. Archívna snímka. Foto: FOTO TASR – Jakub Kotian Foto: FOTO TASR – Jakub Kotian

Bratislava 4. septembra (TASR) - Ak bude ministrovi práce Jánovi Richterovi (Smer-SD) vyslovená v parlamente nedôvera aj pomocou hlasov SNS, koalícia sa môže rozpadnúť. V dnešnom rozhovore pre Hospodárske noviny to povedal predseda Mosta-Híd Béla Bugár.uviedol Bugár.V koaličnej zmluve je podľa jeho slov jednoznačne napísané, že hlasovanie s opozíciou by bol koniec koalície.poznamenal.Zatiaľ hlasovanie SNS s opozíciou nepovažuje za reálnu hrozbu.dodal Bugár, ktorý nevidí dôvod na odvolanie Richtera. Pripomína, že už raz ho v parlamente koalícia podržala. Nevidí dôvod meniť názor.Za koaličnou krízou vidí politickú neskúsenosť, do vlády s SNS na čele s Andrejom Dankom nemá problém vstúpiť opäť. Bugár si zároveň nemyslí, že prídu predčasné voľby.uviedol pre Hospodárske noviny.Potvrdil, že koalícia nemá dosiaľ vyriešený problém s nomináciou štátnej tajomníčky Moniky Jankovskej do Súdnej rady SR. Navrhol ju Smer-SD, ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská s tým má problém.Bugár upozornil, že podľa koaličnej zmluvy sa strany majú snažiť nominovať nesudcov. Jankovská je sudkyňa. Most-Híd deklaroval snahu o väčšiu nezávislosť súdnictva. Koalícia mala o situácii rokovať, ale nestalo sa tak. Bugár tiež zopakoval, že jeho ministri cítia spomalenie práce v rezortoch v dôsledku krízy.To v rozhovore pre denník Sme potvrdila aj ministerka Žitňanská. Podriadení sa jej pýtajú, či má zmysel ďalej pracovať. Predčasné voľby odmieta. Pripustila, že mocenské spory v koalícii brzdia aj prípravu opatrení, ktoré by mali vyriešiť problém s miliónmi exekúcií. Nechce preto hovoriť o konkrétnostiach tzv. exekučnej amnestie.povedala.Žitňanská potvrdila aj to, že pre koaličnú krízu nie je doriešená ani otázka Jankovskej nomináciepovedala pre Sme ministerka. Žitňanská hrozila demisiou, ak by sa štátna tajomníčka dostala do Súdnej rady. Verí, že to nebude musieť takto riešiť.Ministerka chce aj nezávislejšie postavenie policajnej inšpekcie. Bude ho pretláčať aj napriek nesúhlasu ministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer-SD).povedala. Verí, že je možná dohoda s Kaliňákom.Nový model podľa jej slov zahŕňa špecializáciu na inšpekčnú činnosť na úrovni prokuratúry. Most-Híd sľuboval aj nový model kreovania policajného prezidenta. Vedúci inšpekcie by mal podľa Žitňanskej prejsť verejným vypočutím. Ministerka súhlasí aj s presunom inšpekcie Zboru väzenskej a justičnej stráže.