Bugár ocenil, že Juncker odmieta delenie štátov na dve kategórie

Bratislava 13. septembra (TASR) - Predsedu Mosta-Híd a podpredsedu Národnej rady SR Bélu Bugára teší, že šéf Európskej komisie Jean-Claude Juncker odmietol delenie štátov a ich občanov na dve kategórie."Týkalo sa to najmä témy rôznej kvality potravín a diskriminácii spotrebiteľov, na ktorú Slovensko upozornilo spolu s krajinami V4," uviedol Bugár v reakcii na dnešný Junckerov prejav.Pre poslankyňu Mosta-Híd a členku parlamentného európskeho výboru Katarínu Cséfalvayovú je dôležitý odkaz, aby si politici v celej Európe, vrátane Slovenska, naprieč politickým spektrom uvedomili dôležitosť blížiaceho sa obdobia, ktoré Juncker pomenoval ako "Window of opportunity/okno príležitosti"."Zmeny v EÚ, formovanie jadra a naša schopnosť participovať na ich podobe, najviac do budúcnosti ovplyvnia rast životnej úrovne, bezpečnosť, ako aj ďalšie možnosti rozvoja Slovenska," doplnila poslankyňa.Juncker dnes uviedol, že Európania musia do roku 2025 vybudovať jednotnejšiu, silnejšiu a demokratickejšiu Európu, ktorá musí zostať založená na troch hlavných zásadách: sloboda, rovnosť šancí a právny štát. V jeho očiach je Európa "viac ako len jednotný trh, viac ako peniaze, viac ako euro".V rámci prejavu určil päť priorít, ktorým by sa Únia mala v najbližšom čase venovať. V prvom rade treba posilniť európsku obchodnú agendu, po druhé treba vybudovať silnejší a konkurencieschopnejší priemysel, po tretie EÚ musí zostať lídrom v rámci boja proti zmene klímy. Štvrtou prioritou je lepšie chrániť Európanov v digitálnej ére a tou piatou je naučiť sa zvládať migráciu.Juncker okrem iného hovoril o potrebe rovnosti medzi členmi Únie. V "únii rovnoprávnych" podľa neho nemôžu existovať občania druhej triedy. Nesmú tiež podľa neho existovať pracovníci druhej triedy a všetci pracovníci by mali získať rovnakú mzdu za rovnakú prácu na tom istom mieste, čo je zmyslom navrhnutej smernice o vysielaní pracovníkov.Takisto tu platí, že nemôžu existovať ani spotrebitelia druhej triedy, a eurokomisia nechce tolerovať, že v niektorých častiach Európy sa ľuďom predávajú potraviny nižšej kvality ako v iných krajinách, hoci balenie a označovanie sú rovnaké."Slováci si nezaslúžia menej rýb v rybích prstoch, Maďari menej mäsa v jedle a Česi menej kakaa v čokoláde," spresnil Juncker. Podľa neho treba vybaviť vnútroštátne orgány silnejšími právomocami, aby zabránili akýmkoľvek nezákonným praktikám tohto druhu.