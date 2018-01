Bundesbank: Rozmach nemeckej ekonomiky bude pokračovať aj v tomto roku

Na snímke Bundesbank. Foto: bundesbank Foto: bundesbank

Frankfurt nad Mohanom 22. januára (TASR) - Nemecká ekonomika bude ďalej zvyšovať svoj výkon, aj keď sa tempo jej rastu v poslednom kvartáli minulého roka mierne spomalilo. To by však nemalo predstavovať žiadne nebezpečenstvo pre aktuálny boom najväčšieho európskeho hospodárstva. Uviedla to v pondelok vo svojej správe nemecká centrálna banka Bundesbank.Banka v hodnotení, ktoré aktualizuje každý mesiac, skonštatovala, že rast nemeckej ekonomiky sa stále zrýchľuje. Vývoj objednávok v priemysle aj klíma na trhu práce sú rovnakoako nálada firiem a spotrebiteľov.V poslednom štvrťroku 2017 sa tempo rastu nemeckého hospodárstva síce mierne spomalilo v porovnaní s letnými mesiacmi, ale ukazuje sa, že to miernejšie tempo nemožno považovať za trend, uviedla Bundesbank. Poukázala pritom na fakt, že za miernym poklesom ekonomickej aktivity môžu byť sezónne faktory, keďže Nemecko malo v októbri dva predĺžené víkendy.píše sa v správe.Podľa predbežných odhadov spolkového štatistického úradu Destatis v období október-december 2017 nemecká ekonomika vzrástla o 0,5 % v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom, keď jej výkon stúpol medzikvartálne o 0,8 %.Za celý rok 2017 sa hrubý domáci produkt (HDP) Nemecka zvýšil o 2,2 %, najviac od roku 2011.Destatis zverejní podrobnejšie údaje za 4. štvrťrok a za celý minulý rok 14. februára.