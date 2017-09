Buzitka chce postaviť zbrojnicu aj multifunkčné ihrisko

Ilustračné foto Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Buzitka 19. septembra (TASR) – Výstavba požiarnej zbrojnice, multifunkčného ihriska a revitalizácia parku v centre obce. To sú tri hlavné projekty samosprávy obce Buzitka v okrese Lučenec na nasledujúce obdobie.Podľa slov starostu Miroslava Malatinca sa obec v prípade hasičskej zbrojnice zapojila do výzvy, ktorú vyhlásilo Ministerstvo vnútra SR pre dobrovoľné hasičské zbory.konkretizoval starosta s tým, že hasiči nemajú oficiálne miestnosti na svoju činnosť a využívajú len provizórne priestory.Druhým projektom je výstavba multifunkčného ihriska, ktoré by malo stáť pri futbalovom ihrisku. Rozpočet je podľa starostu vo výške zhruba 40.000 eur, pričom obec by rada získala väčšiu časť potrebných financií z Úradu vlády SR. Z grantov má byť financovaný aj tretí projekt, v rámci ktorého chce samospráva revitalizovať park v centre výstavbou chodníkov, lavičiek a verejného osvetlenia.