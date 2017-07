Bývalá svetová jednotka Ferrero novým trénerom A. Zvereva

Juan Carlos Ferrero. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Madrid 22. júla (TASR) - Bývalý líder svetového rebríčka Juan Carlos Ferrero rozšíril trénerský tím talentovaného nemeckého tenistu Alexandra Zvereva. Tridsaťsedemročný Španiel mu pomáha s prípravou na turnaje hrané na tvrdom povrchu, ktoré vyvrcholia US Open.Pod vedením nového superkouča sa 20-ročný Alexander Zverev pripravuje na Floride aj so starším bratom Mischom.citovala Ferrera webstránka atpworldtour.com. Španiel ukončil profesionálnu hráčsku kariéru pred piatimi rokmi a v súčasnosti vedie tenisovú akadémiu v Alicante. S Alexandrom Zverevom, 11. hráčom svetového rebríčka, je dohodnutý na spolupráci zatiaľ pre podujatia vo Washingtone, Montreale, Cincinnati a najmä na grandslamovom turnaji v New Yorku.