Bývalé vedenie Rapid life odmieta viaceré zistenia nútenej správkyne

Bratislava 21. júla (TASR) - Poisťovňa Rapid life pred Národnou bankou Slovenska (NBS) nezamlčovala, v akej ekonomickej situácii sa nachádza. Tvrdí to bývalé vedenie, ktoré na dnešnej tlačovej konferencii odmietlo viaceré zistenia nútenej správkyne Ireny Sopkovej. Tá tento týždeň informovala, že bývalý manažment poškodil klientov nevyplácaním nárokov a pripravil spoločnosť o majetok. Regulátor mal mať zase problém so skresleným výkazníctvom poisťovne. Bývalé vedenie sa však bráni a plánuje podať trestné oznámenia.tvrdí Peter Talán, ktorý bol predsedom predstavenstva spoločnosti.Upozornil, že dohľad udelil poisťovni za sedem rokov len jednu pokutu. Taktiež odmieta tvrdenia správkyne, že do poisťovne neprišli peniaze za predaj sídla poisťovne spoločnosti AB Real. Správkyňa upozornila na rodinné prepojenie vedenia poisťovne s touto firmou.vyčíslil Talán s tým, že poisťovňa vyplatila 354.000 eur v rámci poistných plnení do okamihu zavedenia nútenej správy. Od začiatku fungovania poisťovne to bolo dohromady 73,1 milióna eur.Talán je zároveň presvedčený, že konkurz vyhlásený nebude, ako avizovala správkyňatvrdí Talán.Bývalé vedenie naďalej trvá na tom, že klientov poisťovne by nebol problém vyplatiť, ak získa pohľadávku, ktorú má voči NBS.vyčíslil Talán.Právny zástupca bývalého vedenia Martin Bezák je presvedčený, že cieľom nútenej správy malo byť zavedenie ozdravného plánu.myslí si Bezák s tým, že sa mala zapojiť do vymáhania pohľadávky, ktorú má poisťovňa voči NBS.doplnil.Zároveň je presvedčený, že si správkyňa neplní riadne svoje povinnosti a mala porušiť mlčanlivosťmyslí si Bezák s tým, že nútená správkyňa popiera existenciu pohľadávok voči NBS, pričom práve centrálna banka nútenú správkyňu do funkcie vymenovala.Taktiež do dnešného dňa podľa jeho slov NBS nerozhodla o podanom rozklade proti zavedeniu nútenej správy. Exmanažment chce podať návrh na odvolanie správkyne.dodal Bezák.