Bývalého manažéra Trumpovej kampane Paula Manaforta odpočúvali

Paul Manafort, bývalý šéf predvolebnej kampane Donalda Trumpa. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 19. septembra (TASR) - Paula Manaforta, bývalého manažéra kampane prezidenta Donalda Trumpa, odpočúvali na základe tajného súdneho príkazu. Dialo sa tak nielen pred vlaňajšou novembrovou voľbou hlavy štátu, ale prinajmenšom do začiatku tohto roka, informovala v noci nadnes televízna stanica CNN s odvolaním sa na tri bližšie nešpecifikované zdroje oboznámené s vyšetrovaním.Podľa CNN nie je známe, či boli zaznamenávané aj telefonáty Manaforta s Trumpom. Manafort riadil Trumpovu predvolebnú kampaň od júna do augusta 2016.Odpočuté rozhovory vzbudili vo vyšetrovateľoch podozrenie, že Manafort sa obrátil na predstaviteľov Ruska, aby zasiahli do kampane v prospech Trumpa. Dva z troch zdrojov však uviedli, že dôkazy v tomto smere nie sú dostatočné.Manafort mal byť prvýkrát monitorovaný aj v roku 2014. Dialo sa tak v rámci vyšetrovania federálnej polície FBI, ktoré sa týkalo poradenských spoločností sídliacich vo Washingtone, ktoré boli v kontakte s vtedajšou ukrajinskou vládnucou Stranou regiónov. Pre nedostatok dôkazov bolo sledovanie v roku 2016 prerušené.Na základe nového súdneho nariadenia sa však obnovilo a pokračovalo až do začiatku tohto roka, informuje CNN. Toto nariadenie bolo vydané v súvislosti s vyšetrovaním kontaktov Trumpovho tímu s predstaviteľmi Ruska vedenom FBI.Manafortovej rezignácii ako manažéra Trumpovej kampane predchádzali údajné pochybné peňažné toky na jeho konto z prostredia prorusky orientovaného ukrajinského exprezidenta Viktora Janukovyča. Podľa ukrajinských zdrojov mal Manafort od Janukovyčovej strany dostať miliónové sumy.Trump obvinil svojho predchodcu Baracka Obamu, že počas predvolebnej kampane dal odpočúvať telefonáty v jeho newyorskom mrakodrape Trump Tower. Ministerstvo spravodlivosti začiatkom septembra oznámilo, že o takomto odpočúvaní neexistujú žiadne dôkazy.