Bývalý americký prezidentský kandidát Jeb Bush nemieni byť v politike

Na snímke republikánsky kandidát na amerického prezidenta Jeb Bush. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Houston 13. januára (TASR) - Bývalý guvernér Floridy a neúspešný uchádzač o prezidentskú nomináciu Republikánskej strany Jeb Bush vylúčil, že by ešte niekedy kandidoval na nejakú volenú politickú funkciu.Do vlaňajšieho boja o nomináciu Republikánskej strany vstúpil Jeb Bush ako predpokladaný favorit. Veľmi skoro však zo súboja vypadol a podporil kandidatúru Teda Cruza. Napokon však v primárkach oboch porazil víťazný Donald Trump, ktorý bol pôvodne považovaný za outsidera.John Ellis "Jeb" Bush je synom, respektíve bratom dvoch exprezidentov: Georgea Busha staršieho a mladšieho. V rokoch 1999-2007 zastával post guvernéra svojho domovského štátu Florida.Teraz však vylučuje, že by niekedy v budúcnosti opäť kandidoval za guvernéra alebo iného voleného verejného činiteľa. Podľa vlastných slov sa chce venovať hlavne svojmu podnikaniu a ním založenej nadácií, ktorá presadzuje reformy amerického vzdelávacieho systému.Jeb Bush momentálne vyučuje na Texas A&M University v meste College Station. Študentom vysvetľuje úlohy guvernéra v politickom systéme Texasu.