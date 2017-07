Bývalý futbalista MFK Košice prestúpil do Manchesteru United

Nemanja Matič Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Manchester 31. júla (TASR) - Srbský futbalista Nemanja Matič definitívne prestúpil z Chelsea Londýn do Manchestru United. Prestupová suma znie na 40 miliónov libier (cca 44,66 miliónov eur). Informoval o tom v pondelok britský portál BBC.O 28-ročného Matiča mal tréner "červených diablov" Jose Mourinho eminentný záujem. Matič podpísal na Old Trafford trojročnú zmluvu. Po obrancovi Victorovi Lindelofovi z Benficy Lisabon (31 mil. libier) a útočníkovi Romeluovi Lukakuovi z Evertonu (75 mil. libier) je treťou letnou akvizíciou MUFC. "Je to tímový hráč. Má všetko čo má mať futbalista - lojálnosť, vyrovnanú výkonnosť a ambície," povedal Mourinho, ktorý získal Matiča do Chelsea v roku 2014 z Benficy za 21 miliónov libier. "Užíval som si pôsobenie v Chelsea a rád by som sa poďakoval klubu aj fanúšikom za ich podporu. Už sa nemôžem dočkať stretnutia s mojimi novými spoluhráčmi," povedal Matič.Srbský stredopoliar pôsobil v rokoch 2007 až 2009 na Slovensku v klube MFK Košice. Odtiaľ prestúpil na Stamford Bridge za 1,5 milióna libier a do Benficy odišiel v roku 2011 za 5 miliónov libier.jp