Bývalý kozmonaut Alexej Leonov chystá knihu o Gagarinovej smrti

Na snímke vtedajší kozmonaut Sovietskeho zväzu major Jurij Gagarin v skafandri. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Moskva 16. augusta (TASR) - Veterán sovietskej kozmonautiky Alexej Leonov, ktorý ako prvý človek uskutočnil výstup do kozmického priestoru, pripravuje knihu o tragickej smrti Jurija Gagarina. Publikácia bude podľa neho obsahovať dôkazové materiály o skutočných príčinách leteckej havárie, pri ktorej prišiel prvý človek vo vesmíre o život.Leonov tvrdí, že Gagarinova stíhačka MiG-15 sa počas cvičného letu v marci 1968 dostala do špirály spôsobenej nadzvukovou stíhačkou Su-15, ktorá preletela príliš blízko. Meno jej pilota sa však Leonov zaviazal nezverejniť.vyhlásil Leonov v utorok pre agentúru TASS.Bývalý kozmonaut sa pokladá za jediného žijúceho svedka tejto havárie, ktorá si vyžiadala i život inštruktora Vladimira Serjogina. Leonov sa v inkriminovanom čase nachádzal 13 kilometrov od miesta incidentu a spolu s ďalšími kozmonautmi uskutočňoval zoskok padákom. Neskôr viedol jednu zo subkomisií, ktorá incident vyšetrovala.Jurij Gagarin sa ako prvý človek v dejinách dostal 12. apríla 1961 v kozmickej lodi Vostok 1 do vesmíru a vykonal oblet Zeme, jeho pobyt trval 108 minút. Ďalší let do vesmíru už neabsolvoval. Zahynul ako 34-ročný.