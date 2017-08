Bývalý tréner vodného póla Bartolomej Ščavnický by mal 90 rokov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Košice/Bratislava 12. augusta (TASR) - Slovenský vodnopólový tréner Bartolomej Ščavnický by mal dnes 90 rokov.Nezmazateľnú trénerskú stopu zanechal nielen v košickej telovýchovnej jednote (TJ) Červená hviezda (dnes ŠKP Košice), ktorú priviedol v roku 1962 k historicky prvému československému titulu, ale aj na Kube. S kubánskou reprezentáciou dosiahol v roku 1967 prvenstvo na Stredoamerických hrách v Portoriku. Na olympijských hrách (OH) v Mexiku v roku 1968 obsadil s kubánskym národným výberom ôsme miesto.Bartolomej Ščavnický sa narodil 12. augusta 1927 v Košiciach. Priekopník košického vodného póla začínal ako plavec. Špecializoval sa na prsia. Ako 24-ročný sa v roku 1951 stal československým rekordérom na 100 a 200 metrov. Popri plávaní študoval trénerstvo na Inštitúte telesnej výchovy a športu v českej Prahe. Na inštitúte, ktorý úspešne ukončil v roku 1954, sa začal venovať vodnému pólu. Najprv aktíve ako hráč pražského klubu ATK a koncom 50. rokov minulého storočia po návrate do rodného mesta ako tréner.Po jeho príchode sa vodné pólo v metropole východného Slovenska stalo jedným z najobľúbenejších športov. Košice sa jeho pričinením stali vodnopólovým pojmom nielen v rámci bývalého Československa, ale aj za jeho hranicami. Vďaka jeho trénerskému zanieteniu vodnopólové družstvo TJ Červená hviezda Košice získalo v roku 1962 historicky prvý československý titul.Košický rodák dokonale ovládal všetky dovtedajšie moderné tréningového postupy a metódy. Na jeho rukopis a poznatky neskôr nadviazali aj jeho trénerskí nasledovníci ako napríklad Rudolf Štoffan či Ladislav Bottlik.V roku 1964 sa začala Ščavnického desaťročná kubánska anabáza. Na Kube založil vodnopólovú školu pre žiakov od 10 rokov, vyškolil trénerov, rozhodcov a vypracoval metodiku prípravy vodných pólistov. S kubánskou reprezentáciou vyhral v roku 1967 Stredoamerické hry v Portoriku a o rok neskôr priviedol kubánskych vodných pólistov k ôsmemu miestu na OH v Mexiku.Do vlasti sa vrátil v roku 1974 ako medzinárodne uznávaný odborník. Ešte v ten istý rok prebral kormidlo československej vodnopólovej reprezentácie.Legenda košického, československého, ale aj slovenského vodného póla Bartolomej Ščavnický zomrel 6. apríla 1976 v Košiciach.Jeho pamiatke je venovaný aj košický medzinárodný vodnopólový turnaj kadetov Memoriál Bartolomeja Ščavnického.