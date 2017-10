C. Buckingham: Som fanúšik virtuálneho života, ale treba vyjsť aj von

Na snímke speváčka Celeste Buckingham. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 28. októbra (TASR) - Do slovenských kín vstúpil tento týždeň český film Bajkeri o tínedžeroch, ktorí by mali občas vytiahnuť hlavy zo sociálnych sietí, videohier, vyjsť si na čerstvý vzduch a skutočne niečo zažiť. Komédia posadila na bicykle trojicu mladých českých hercov Adama Mišíka, Jana Komínka a Vojtěcha Machutu. V dievčenských úlohách sa predvedú Celeste Buckingham, Julie Šurková, Štěpánka Fingerhutová a Esther Lubadika.uviedla v rozhovore pre TASR Celeste Buckingham. Zároveň priznala, že je veľký fanúšik života vo virtuálnom svete.dodala speváčka, ktorá má k športu blízko, v detstve hrala bejzbal a volejbal, ale skoro začal u nej víťaziť spev a tanec.hovorí filmová Hanka, ktorá je spolu s parťáčkami a trénerom na letnom sústredení, kde stretnú kamarátov na bicykloch.Podľa Celeste možno Bajkerov vnímať aj ako návod, ako správne riešiť či nastaviť vzťahy medzi puberťákmi a ich rodičmi.vysvetľuje speváčka, ktorá si užívala pražskú i bratislavskú premiéru novej českej komédie.dodala s úsmevom Celeste, ktorú režisér tínedžerskej komédie Martin Kopp za výkon vo svojom debute veľmi pochválil.Speváčka, ktorá sa prvýkrát pred kamerou objavila v rozprávke Láska na vlásku (2014) režisérky Mariany Čengel Solčanskej, sa bráni tomu, že by sa nakrúcaniu filmov chcela venovať pravidelne.vyhlásila Buckingham.Do filmu "pre všetkých, ktorí majú radi bicykle, výlety a prírodu a tiež pre každého, kto verí v lásku", prispela aj svojom speváckym a skladateľským umením. Spolu s Adamom Mišíkom vytvorili pre Bajkerov pesničku One Life. Hneď po nakrúcaní komédie sa Celeste vybrala do nahrávacieho štúdia s cieľom nahrať nový album.prezradila speváčka, ktorú duet nedávno spojil aj s úspešným YouTuberom Gogom.