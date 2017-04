Čakacia doba pri občianskych preukazoch sa predĺžila

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavel Neubauer Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 20. apríla (TASR) - Zo sledovania dát na oddeleniach dokladov v minulom týždni vyplýva, že čakacia doba na podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu (OP) na mnohých oddeleniach dokladov Policajného zboru sa zvýšila. Priemerný čas čakania na podanie žiadosti o vybavenie OP je 29 minút, teda o sedem minút viac ako týždne predtým. Ľudia si totiž začínajú pred letnou sezónou vybavovať cestovné doklady a návštevnosť oddelení dokladov stúpa. TASR informoval Tlačový odbor Ministerstva vnútra (MV) SR."Tieto informácie by mali brať na vedomie štatutári spoločností zapísaných v obchodnom registri, z ktorých stále 48 percent nemá vybavený alebo aktivovaný elektronický občiansky preukaz s čipom. Týka sa to viac ako 102.000 osôb. Od 1. júla s nimi začne štát komunikovať elektronicky cez štátne schránky na Ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk," upozornil tlačový odbor.Podľa MV SR bez aktivovaného OP s čipom nie je možné dostať sa do schránky a teda je nemožná elektronická komunikácia. Ak štatutár teda nemá OP s bezpečnostným osobným kódom, k rozhodnutiam, ktoré mu úrady doručia po 1. júli do schránky, sa nedostane. Ministerstvo vnútra na to štatutárov pravidelne upozorňuje a to aj listami či SMS-správami."Na vybavenie OP zostáva ešte 11 týždňov. Vyzývame štatutárov, aby neodkladali vybavenie dokladu. O občiansky preukaz či jeho aktiváciu možno požiadať na ktoromkoľvek zo 76 oddelení dokladov v SR, pričom podľa sledovaných dát záujemcov v súčasnosti vybavia rýchlejšie na oddeleniach dokladov, ktoré nie sú situované vo veľkých klientskych centrách," doplnil tlačový odbor MV SR.Podľa rezortu vnútra 111.765 (52 percent) štatutárov má OP s aktivovaným bezpečnostným kódom a sú teda pripravení komunikovať elektronicky a 102.612 (48 percent) štatutárov nemá vybavený alebo aktivovaný OP.