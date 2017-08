Calvin Harris je najlepšie zarábajúcim dídžejom na svete, druhý je DJ Tiësto

Desať najlepšie zarábajúcich dídžejov podľa magazínu Forbes:

BRATISLAVA 9. augusta (WebNoviny.sk) - Najlepšie zarábajúcim dídžejom na svete je už piaty rok po sebe Škót Calvin Harris.Podľa rebríčka, ktorý v utorok zverejnil magazín Forbes, zarobil za posledných dvanásť mesiacov 48,5 milióna amerických dolárov (v prepočte 41,05 milióna eur).Na druhom mieste nasleduje holandský DJ Tiësto s 39 miliónmi dolárov (33,01 milióna eur) a na tretiu priečku vystrelil minuloročný objav, americké dídžejské duo The Chainsmokers, ktoré si na konto pripísalo 38 miliónov dolárov (32,17 milióna eur).Prvú päťku dopĺňajú Skrillex s 30 miliónmi dolárov (25,39 milióna eur) a Steve Aoki s 29,5 milióna dolárov (24,97 milióna eur). Do desiatky sa dostali aj Diplo, David Guetta, Marshmello, Martin Garrix a Zedd.1. Calvin Harris - 48,5 milióna dolárov2. Tiësto - 39 miliónov dolárov3. The Chainsmokers - 38 miliónov dolárov4. Skrillex - 30 miliónov dolárov5. Steve Aoki - 29,5 milióna dolárov6. Diplo - 28,5 milióna dolárov7. David Guetta - 25 miliónov dolárov8. Marshmello - 21 miliónov dolárov9. Martin Garrix - 19,5 milióna dolárov10. Zedd - 19 miliónov dolárov