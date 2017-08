Časť dovolenkárov Barcelonu predčasne opúšťa, iní ostávajú

Žena pokladá kvety pred španielskym veľvyslanectvom v Moskve 18. augusta 2017. Foto: TASRAP Foto: TASRAP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Barcelona 18. augusta (TASR) - Po atentátoch, ktoré vo štvrtok a v noci nadnes zasiahli španielske mestá Barcelona a Cambrils v Katalánsku, časť dovolenkárov zvažuje, či si pobyt tam neskrátiť. Napísal to dnes spravodajský server 20minutes.fr.uviedla pre server 20minutes.fr Francúzka Elodie, ktorá je v Barcelone s rodičmi a bratmi. Všetci boli vo štvrtok svedkami toho, ako sa na námestie Placa de Catalunya valí masa ľudí vydesených útokom na rušnej ulici La Rambla, kde auto s útočníkom pri cikcakovitej jazde zabilo 13 a zranilo vyše 100 osôb.Väčšina z opýtaných turistov sa rozhodla v Barcelone zostať, ale vyhýbať sa v najbližších dňoch Ramble i priľahlému historickému centru mesta.Pobyt Kolumbijčana Álvara v Barcelone by mal trvať ešte tri týždne a zatiaľ nemá v úmysle skrátiť ho."Barcelona je bezpečné mesto," vysvetlil s tým, že po atentáte na Ramble sa opatrenia polície určite ešte viac posilnia. Priznal však, že "od včerajška má trochu strach". Dodal, že sa strhne pri každom zvuku sirény a keď je na ulici, častejšie sa obzerá okolo seba.Tento týždeň chcel Álvaro ísť na hudobný festival, ale teraz si nevie predstaviť, že by ". "Nie som si istý, či by som sa dobre cítil v dave," vysvetlil.Iní turisti, ako Francúzka Angélique, sa rozhodli dovolenku skrátiť. S manželom Arnaudom mali prenajatý byť v meste Salou a každý druhý deň chodievali do letoviska Cambrils, kde v noci nadnes došlo k druhému atentátu." uviedla a dodala, že hneď ráno vrátili majiteľovi kľúče od bytu a vydali sa na cestu domov.Časť turistov však zmenu programu svojej dovolenky vôbec nepripúšťa.uviedol Cyril, ktorý už týždeň stanuje v Cambrils, a to v kempe vzdialenom od dejiska útoku asi 400 metrov. Napriek dráme, ktorá sa v noci na tamojšej promenáde odohrávala, Cyril pokojne spal a o tom, čo sa stalo, sa dozvedel až od SMS od svojich priateľov.Dodal, že pokračovať v dovolenke sa zrejme rozhodlo veľa ľudí, lebo pláž bola dnes plná ako obvykle, obchody boli otvorené a v reštauráciách bolo veľa hostí.Parížanka Emilie pricestovala do Barcelony vo štvrtok ráno, aby navštívila priateľku, ktorá býva v blízkosti Rambly. Dnes ráno si bola pozrieť Katedrálu sv. Rodiny a "Emilie nemá v úmysle vyhýbať sa v Barcelone turistami vyhľadávaným lokalitám a bude si užívať mesto. Očakáva však, že atmosféra v Barcelone bude menej radostná ako zvyčajne" 2015, dodala.