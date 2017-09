Čečensko poskytlo 14 miliónov dolárov na obnovu Veľkej mešity v Aleppe

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Aleppo 13. septembra (TASR) - Čečenská regionálna nadácia Achmata Kadyrova venovala 14 miliónov dolárov na obnovu Veľkej mešity v sýrskom meste Aleppo, ktorá bola ťažko poškodená počas občianskej vojny v roku 2013. V utorok to novinárom povedal aleppský mufti Mahmúd Akim, ktorého dnes citovala agentúra TASS.uviedol zmienený duchovný a dodal, že Čečensko chce, aby bola mešita v Aleppe plne zreštaurovaná, aj keď by si to vyžiadalo ešte viac prostriedkov.Rekonštrukčné práce budú podľa odhadov trvať dva roky. Peniaze na obnovu vyčlenil čečenský líder Ramzan Kadyrov, syn zavraždeného Achmata Kadyrova. Žiadna medzinárodná nadácie alebo organizácia v tomto ohľade neponúkla pomoc, podotkol Akim. Mešita je zapísaná na zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.Veľkú mešitu v Aleppe postavili v roku 715; je najstarším a najväčším svätostánkom v historickom centre tohto mesta. Údajne sa v nej nachádzajú relikvie kňaza Zachariáša, otca Jána Krstiteľa.