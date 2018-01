Cehlárik skóroval, ale Providence prehral s Bridgeportom

Na archívnej snímke Peter Cehlárik. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 13. januára (TASR) - Slovenský hokejista Peter Cehlárik sa strelecky presadil v noci na sobotu v nižšej zámorskej súťaži AHL, jeho tím Providence Bruins však prehral na domácom ľade s Bridgeportom Sound Tigers 2:3. Dvadsaťdvaročný útočník otvoril v 3. minúte skóre duelu, no hostia dokázali duel otočiť.Pre Cehlárika to bol šiesty gól v prebiehajúcej sezóne AHL, v deviatich vystúpeniach nazbieral rovnaký počet bodov.