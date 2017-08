Čelná zrážka autobusu a nákladného vozidla má najmenej 20 obetí

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Yaoundé 20. augusta (TASR) - Najmenej 20 životov vyhaslo na juhozápade afrického štátu Kamerun, keď sa tam v okolí obce Muyuka čelne zrazili preplnený autobus a nákladné vozidlo prepravujúce potraviny. Dve osoby previezli so zraneniami do neďalekej nemocnice.Vyplýva to z informácií tlačovej agentúry DPA.Príčiny nešťastia objasní vyšetrovanie. Nie je však vylúčené, že by ním mohla byť mechanická porucha na nákladnom vozidle.Vlani zaznamenali v Kamerune celkove 3088 cestných nehôd, ktoré si vyžiadali 1102 obetí.Kopcovitá oblasť, v ktorej došlo k zrážke, patrí medzi dosť neprehľadné a rizikové.