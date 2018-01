Celoeurópska elektroofenzíva vo forme novozriadených staníc začala

V Mníchove bol založený podnik IONITY, aby sa v rámci neho mohli položiť základy na vybudovanie najvýkonnejšej rýchlonabíjacej siete (High-Power-Charging – HPC) pre elektrické vozidlá v Európe.





Tisícky nabíjacích miest

Podnik založila skupina motoristických spoločností BMW Group, Daimler AG, Ford Motor Company a koncern Volkswagen so značkami Audi a Porsche. Bude mať na starosti zriadenie a prevádzku celkovo približne 400 rýchlonabíjacích staníc v Európe do roku 2020, ktoré sa tak stanú dôležitými krokmi na zabezpečenie elektromobility aj na dlhých trasách a na jej uplatnenie na trhu.Tím podniku bude už začiatkom roka 2018 predstavovať približne 50 zamestnancov a postupne porastie. Budovanie prvých dvadsiatich rýchlonabíjacích staníc sa začne ešte v roku 2017. Budú zriadené na diaľniciach a hlavných dopravných osiach okrem iného v Nemecku, Nórsku a v Rakúsku. Budú prístupné verejnosti a vzdialené od seba približne 120 km. Spoločnosť počíta so spoluprácou silných partnerov a profituje predovšetkým z ich atraktívnej polohy. Celoeurópske rozšírenie na viac ako sto rýchlonabíjacích staníc prebehne v roku 2018.Každá z rýchlonabíjacích staníc bude disponovať viacerými nabíjacími stojanmi. Do roku 2020 tak zákazníci získajú prístup k tisíckam nabíjacích miest HPC nezávisle od značky a výkonu. Sieť HPC využíva európsky štandard nabíjania Combined Charging System (CCS). Výkon nabíjania až 350 kW na jedno nabíjacie miesto v porovnaní so systémami dostupnými v súčasnosti umožňuje vozidlám, ktoré sú nato uspôsobené, výrazne kratší čas nabíjania. Otvorenosť systému a jeho celoeurópske rozšírenie pomôžu zlepšiť prijatie elektrických vozidiel. V rámci realizácie sa kladie dôraz na dôkladný výber polohy orientovanej na potreby zákazníka. Spoločný podnik pritom zohľadňuje aj inteligentné prepojenie s už existujúcimi riešeniami nabíjania.