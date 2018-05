Cena ropy Brent sa prvýkrát od novembra 2014 dostala nad 80 USD

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 17. mája (TASR) - Cena referenčnej európskej ropy Brent vo štvrtok vzrástla nad 80 USD (67,89 eura) za barel (159 litrov). Nad túto hranicu sa dostala prvýkrát od novembra 2014. Dôvodom sú obavy z poklesu vývozu čierneho zlata z Iránu, čo by znížilo ponuku na trhu.Cena júlového kontraktu na Brent sa na londýnskej burze ICE krátko dostala až na 80,18 USD za barel. Severomorská ropa však neskôr prišla o časť ziskov a o 12.17 SELČ sa predávala po 79,76 USD za barel, čo bolo o 48 centov viac v porovnaní so stredajšou (16. 5.) zatváracou cenou.Júnový kontrakt na americkú ropu WTI zdražel o 55 centov na 72,04 USD za barel, keď sa predtým jeho cena dostala až na 72,13 USD, čo bola najvyššia cena americkej ropy takisto od novembra 2014.Ceny podporujú očakávania, že vývoz ropy z Iránu by sa mohol v najbližších mesiacoch výrazne znížiť. Dôvodom sú obnovené sankcie USA po rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa odstúpiť od jadrovej dohody s Iránom.(1 EUR = 1,1784 USD)