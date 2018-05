Ceny ropy klesli, cena Brentu sa pohybuje okolo 79 USD/barel

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Singapur 23. mája (TASR) - Ceny ropy zaznamenali pokles po tom, ako niektoré zdroje z Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) naznačili, že produkcia kartelu by v najbližšom období mohla vzrásť, aj keď geopolitické riziká by podľa trhov mali naďalej držať ceny komodity na niekoľkoročných maximách.povedal Michael McCarthy z maklérskej spoločnosti CMC Markets. OPEC by mal o produkcii rozhodovať na najbližšej schôdzke vo Viedni, ktorá sa uskutoční v júni.Deň predtým prišli z Ruska signály, že Moskva by nemusela byť proti prípadnému predĺženiu súčasnej dohody o obmedzovaní ťažby na rok 2019. Ako uviedla agentúra Reuters, podľa Romana Maršavina z ruského ministerstva energetiky to nie je vylúčené, o tejto veci sa však bude diskutovať práve na júnovej schôdzke.Po rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa odstúpiť od jadrovej dohody s Iránom a opätovne zaviesť voči krajine sankcie a očakávanom ďalšom poklese produkcie vo Venezuele by sa však podľa niektorých zdrojov z OPEC mohli v ropnom karteli dohodnúť na zvýšení ťažby.Trh s ropou ovplyvňuje aj produkcia v USA, ktorá je stále vysoká. To neumožňuje, aby ceny komodity rástli ešte výraznejšie, než tomu bolo v minulých dňoch, keď cena Brentu prekonala 80 USD za barel (159 litrov). A očakáva sa, že v júni dosiahne ťažba v USA nové maximum.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli klesla do 7.49 h SELČ o 58 centov na 78,99 USD (66,97 eura) za barel. Znížila sa aj cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s júlovým kontraktom. Dosiahla 71,90 USD/barel, čo oproti predchádzajúcej uzávierke znamená pokles o 30 centov.(1 EUR = 1,1794 USD)