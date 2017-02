Ceny ropy mierne vzrástli, cena Brentu sa pohybuje tesne nad 55,70 USD

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 17. februára (TASR) - Ceny ropy mierne vzrástli, aj naďalej je však ich rast len minimálny, keďže na trhy stále pôsobia protichodné vplyvy. Na jednej strane je to redukcia ťažby zo strany Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a niektorých ďalších významných producentov, na strane druhej rastúca produkcia zo strany USA.Trhy čiastočne podporila informácia, že ropný kartel by mohol predĺžiť platnosť dohody o redukcii ťažby. Tá zatiaľ platí na prvý polrok tohto roka. Pokračujúce zvyšovanie produkcie v USA však momentálne neumožňuje, aby sa ceny komodity zvýšili výraznejšie.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s aprílovým kontraktom vzrástla do 7.34 h SEČ o 9 centov na 55,74 USD (52,33 eura) za barel (159 litrov). Mierne nahor sa posunula aj cena americkej ľahkej ropy s dodávkou v marci. Vzrástla o 5 centov na 53,41 USD/barel.