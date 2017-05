Ceny ropy mierne vzrástli, cena Brentu sa však stále drží

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 8. mája (TASR) - Ceny ropy dnes mierne vzrástli po tom, ako ich podporilo vyjadrenie saudskoarabského ministra ropného priemyslu, že súčasná dohoda o obmedzení ťažby, ktorá platí do konca júna, bude pravdepodobne predĺžená do konca roka a nie je vylúčené, že by to mohlo byť aj na dlhšie obdobie. Nálady na trhoch však na druhej strane ovplyvnil pokračujúci rast produkcie ropy v USA, ktorý zabránil výraznejšiemu rastu cien. Cena Brentu sa tak stále drží pod 50 USD za barel (159 litrov).Minister ropného priemyslu Saudskej Arábie Chálid al-Fálih dnes povedal, že trhy sa po rokoch nadmerných zásob dostávajú postupne do rovnováhy, aj napriek tomu ale počíta s predĺžením súčasnej dohody o obmedzení produkcie.povedal Chálid al-Fálih. Rozhodnutie o tom, či najväčší producenti dohodu o obmedzení ťažby predĺžia, by malo padnúť na najbližšom zasadnutí OPEC 25. mája.Podľa ekonómov sa na podpore cien ropy mohlo do určitej miery podieľať aj víťazstvo centristu Emmanuela Macrona vo francúzskych prezidentských voľbách, ktoré zvyšuje šance na zabezpečenie väčšej stability francúzskej a európskej ekonomiky.Na druhej strane, ťažba ropy v USA pokračuje v raste, čo signalizovalo ďalšie zvýšenie počtu aktívnych ropných vrtov. Ako uviedla spoločnosť Baker Hughes, v minulom týždni sa počet aktívnych ropných vrtov zvýšil o 6 na 703. Podľa banky Goldman Sachs od mája minulého roka tak ropné firmy v USA zvýšili počet aktívnych ropných vrtov o 387. To znamená rast o 123 %.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli vzrástla do 11.25 h SELČ o 6 centov na 49,16 USD (44,85 eura) za barel. Mierny rast zaznamenala aj cena americkej ľahkej ropy WTI s júnovým kontraktom. Dosiahla 46,27 USD/barel, čo znamená rast o 5 centov.