Ceny ropy mierne vzrástli, za týždeň sa čaká pokles zhruba o 5 %

Londýn 21. apríla (TASR) - Ceny ropy dnes vzrástli, ale len minimálne a očakáva sa, že za celý týždeň zaznamenajú najvýraznejší pokles za posledných sedem týždňov. Dôvodom sú pochybnosti na trhoch, či redukcia ťažby zo strany Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalších významných producentov ako Rusko povedie k obnoveniu rovnováhy na trhu s čiernym zlatom. Ropný trh zápasí s nadmernými zásobami už viac než dva roky.V priebehu týždňa klesli ceny ropy najvýraznejšie v stredu (19.4.), keď pokles dosiahol viac než 3,5 %. Trhy tak reagovali na informácie amerického ministerstva energetiky, že zásoby benzínu v USA za predchádzajúci týždeň výrazne vzrástli. Na trhy nepriaznivo pôsobia aj informácie, že Spojené štáty pokračujú vo zvyšovaní produkcie ropy z bridlíc, čím podkopávajú súčasné úsilie OPEC a ďalších producentov znížiť nadmerné zásoby ropy vo svete.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s júnovým kontraktom dosiahla do 7.35 h SELČ 53,03 USD (49,35 eura) za barel (159 litrov). V porovnaní so štvrtkovou uzávierkou to znamená rast o 4 centy. Čo sa týka vývoja za celý týždeň, očakáva sa, že cena Brentu zaznamená pokles o viac než 5 %. Ak sa tento odhad potvrdí, bude to najvýraznejší týždenný pokles od týždňa končiaceho sa 10. marcom.Cena americkej ľahkej ropy WTI s májovým kontraktom, ktorý vo štvrtok vypršal, uzatvorila na záver štvrtkového obchodovania na úrovni 50,27 USD/barel. To znamenalo pokles o 17 centov. Cena WTI s júnovým kontraktom dosiahla dnes do 7.35 h SELČ 50,77 USD/barel, čo predstavuje rast o 6 centov. Za celý týždeň sa v prípade WTI očakáva pokles o 4,6 %, čo v prípade potvrdenia prognózy bude opäť znamenať najvýraznejší pokles od týždňa končiaceho sa 10. marcom.