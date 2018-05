Ceny ropy pokračujú v poklese, cena Brentu klesla pod 79,50 USD/barel

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Soul 24. mája (TASR) - Ceny ropy pokračujú v poklese. Na jednej strane na ceny tlačia očakávania, že Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) by mohla pre vývoj v Iráne a vo Venezuele zvýšiť produkciu, a na druhej ich ovplyvnila správa z USA, že tamojšie zásoby ropy nečakane vzrástli.Ekonomická kríza vo Venezuele, ale najmä hrozby USA z opätovného zavedenia sankcií voči Iránu, ktoré by sa dotkli aj vývozu ropy z krajiny, zvýšili v predchádzajúcich dňoch ceny komodity na 3,5-ročné maximá. Cena ropy Brent sa dostala nad 80 USD za barel (159 litrov), prvýkrát od novembra 2014.Objavili sa však signály, že ropný kartel by na svojom nadchádzajúcom zasadnutí mohol rozhodnúť o zvýšení produkcie. Schôdzka OPEC a producentov, ktorí nie sú členmi ropného kartelu, sa uskutoční 22. júna vo Viedni.Navyše, zásoby ropy v USA v minulom týždni výrazne vzrástli, zatiaľ čo sa očakával pokles. Podľa informácií amerického ministerstva energetiky sa ropné zásoby v Spojených štátoch zvýšili v týždni do 18. mája o 5,8 milióna barelov. Analytici pritom predpokladali pokles o 1,6 milióna barelov.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli klesla do 7.20 h SELČ o 35 centov na 79,45 USD (67,86 eura) za barel. Cena americkej ľahkej ropy WTI zaznamenala pokles o 27 centov na 71,57 USD za barel.(1 EUR = 1,1708 USD)