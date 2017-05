Ceny ropy pokračujú v poklese

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York/Londýn 26. mája (TASR) - Ceny ropy nadviazali na štvrtkové (25. 5.) straty a pokračujú v poklese. Americká WTI sa obchoduje okolo 48,50 USD (43,25 eura) za barel.Barel (159 litrov) americkej ropy WTI s júlovým kontraktom sa dnes o 7.54 SELČ predával po 48,51 USD. To bolo o 39 centov alebo 0,80 % menej než vo štvrtok na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. Kontrakt počas štvrtka stratil 2,46 USD alebo 4,8 % a uzavrel na úrovni 48,90 USD za barel. Júlový kontrakt na severomorskú ropu Brent dnes ráno zlacnel o 24 centov alebo 0,47 % na 51,22 USD za barel.Ceny čierneho zlata sa dostali pod veľký tlak už vo štvrtok. Dôvodom bolo, že trh sklamalo rozhodnutie Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalších jedenástich producentských štátov predĺžiť platnosť dohody o obmedzení ťažby o 9 mesiacov do konca marca 2018. Čakalo sa totiž väčšie predĺženie alebo ďalšie zníženie ťažby.Predstavitelia OPEC však boli so štvrtkovým rozhodnutím spokojní. "Deväť mesiacov je optimálnych," uviedol saudskoarabský minister energetiky Chálid Fálih.