Ceny ropy pokračujú v poklese

New York 15. augusta (TASR) - Po výraznom poklese v predchádzajúci deň klesli ceny ropy aj počas dnešného dňa. Trhy negatívne ovplyvnil rast kurzu dolára a signály slabšieho dopytu po rope v Číne.Kurz dolára oproti košu svetových mien vzrástol na približne 3-týždňové maximum, čo zatlačilo na ceny ropy. Navyše, aktivita čínskych rafinérií dosiahla v júli najnižšiu úroveň od septembra minulého roka. Pokles aktivity bol výraznejší, než sa čakalo, čo vyvolalo obavy z úrovne čínskeho dopytu.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v októbri klesla do 18.03 h SELČ o 25 centov na 50,48 USD (42,98 eura) za barel (159 litrov). Cena americkej ľahkej ropy WTI so septembrovým kontraktom klesla o 19 centov na 47,40 USD/barel.Trhy teraz čakajú na údaje amerického ropného inštitútu (API) o vývoji ropných zásob v USA. Inštitút by mal svoj odhad zverejniť dnes vo večerných hodinách. Rozhodujúcejšia bude potom správa amerického ministerstva energetiky, ktoré oficiálne údaje zverejní v stredu 16. augusta. Analytici odhadujú, že ropné zásoby v USA minulý týždeň klesli. Ak sa odhad potvrdí, bude to znamenať pokles zásob siedmy týždeň po sebe.