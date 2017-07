Ceny ropy pokračujú v raste, americká WTI sa obchoduje po 46,60 USD

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Singapur 25. júla (TASR) - Ceny ropy pokračujú v raste. Americká WTI sa obchoduje okolo 46,60 USD (40 eur) za barel. Saudská Arábia totiž prisľúbila od augusta obmedziť export a Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) vyzvala niektoré členské štáty na dodržiavanie dohody o znížení ťažby.Barel (159 litrov) americkej ropy WTI so septembrovým kontraktom sa dnes ráno o 8.06 SELČ predával po 46,63 USD. To bolo o 29 centov alebo 0,63 % viac než v pondelok (24. 7.) na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. Septembrový kontrakt na severomorskú ropu Brent dnes ráno zdražel o 28 centov alebo 0,58 % na 48,88 USD za barel.Ceny čierneho zlata vzrástli už v pondelok potom, čo saudskoarabský minister energetiky Chálid al-Fálih vyhlásil, že jeho krajina v auguste obmedzí export ropy na 6,6 milióna barelov denne. V rovnakom mesiaci pred rokom to bolo o 1 milión barelov denne viac. Al-Fálih však zdôraznil, že Saudská Arábia nedokáže nastoliť na ropnom trhu rovnováhu sama, ale musia jej pomôcť aj ďalšie štáty. Myslel tým dohodu medzi OPEC a producentskými krajinami mimo kartelu o znížení ťažby.