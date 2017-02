Ceny ropy v piatok vzrástli

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 12. februára (TASR) - Ceny ropy v piatok (10.2.) vzrástli. Podporilo ich predovšetkým zníženie ťažby zo strany Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC).Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) uviedla, že OPEC na rekordných 90 % implementoval dohodnuté obmedzenie produkcie a že dopyt rástol rýchlejšie, než sa očakávalo.Ceny ropy kolíšu nad hranicou 50 USD (47,04 eura) za barel, odkedy sa OPEC a ďalších 11 exportérov dohodli na znížení ťažby. Dohoda začala platiť od 1. januára. Z toho však profitujú producenti v USA, ktorých ťažba vďaka zdraženiu čierneho zlata stúpla na najvyššiu úroveň od vlaňajšieho apríla. To bude mať podľa IEA za následok, že ceny ropy by sa mali ustáliť na úrovni okolo 55 USD za barel.Cena americkej ropy WTI s marcovým kontraktom v piatok na newyorskej komoditnej burze vzrástla o 86 centov a uzavrela na 53,86 USD za barel. Za celý uplynulý týždeň si cena WTI pripísala 3 %. Aprílový kontrakt na ropu Brent počas piatka na londýnskej burze ICE zdražel o 1,07 % alebo 1,9 % a uzavrel na 56,70 USD za barel. Severomorská ropa za celý uplynulý týždeň zlacnela o 0,2 %.