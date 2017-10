Ceny ropy vzrástli, cena Brentu sa posunula k 58 USD za barel

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Singapur 16. októbra (TASR) - Ceny ropy dnes vzrástli, pričom cena Brentu sa posunula k hranici 58 USD a cena americkej ľahkej ropy WTI k hranici 52 USD za barel (159 litrov). Pod rast sa podpísali obavy trhov z obnovenia sankcií USA voči Teheránu, ako aj konflikt v Iraku. Čiastočne ich podporil aj pokles počtu aktívnych ropných vrtov v USA.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s decembrovým kontraktom vzrástla do 8.15 h SELČ o 67 centov na 57,84 USD (48,98 eura) za barel. Vzrástla aj cena americkej ľahkej ropy WTI s dodávkou v novembri, a to o 44 centov na 51,89 USD/barel.Na jednej strane ceny nahor posunuli vyhlásenia amerického prezidenta Donalda Trumpa, že jadrová dohoda medzi Iránom a svetovými mocnosťami už nezodpovedá národným bezpečnostným záujmom Spojených štátov. To vyvolalo obavy z možného opätovného uvalenia sankcií Washingtonu na Teherán.Ďalšie obavy majú trhy z vývoja v Iraku, ktorý je po Saudskej Arábii druhým najväčším producentom ropy v rámci Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC). Iracká federálna armáda sa v nedeľu (15.10.) začala presúvať ku Kurdmi kontrolovanej provincii Kirkúk v severnom Iraku, kde sa nachádzajú bohaté ložiská ropy. Dnes nadránom armáda na územie provincie vstúpila.Ako uviedol analytik z maklérskej spoločnosti AxiTrader Greg McKenna,. Navyše, ceny ropy čiastočne podporil aj fakt, že počet aktívnych ropných vrtov v USA minulý týždeň klesol, čo signalizuje zmierňovanie produkcie. Firmy znížili počet aktívnych ropných vrtov v týždni do 13. októbra o päť na 743. To je najnižší počet aktívnych vrtov od júna tohto roka.(1 EUR = 1,1810 USD)