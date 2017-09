Ceny ropy vzrástli, cena Brentu sa vrátila nad 54 dolárov za barel

Surová ropa z ugandského vrtu spoločnosti Tullow Oil. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 12. septembra (TASR) - Ceny ropy vzrástli, keď ich podporili informácie z Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) o augustovom poklese produkcie. Bol to prvý pokles ťažby za štyri mesiace.Produkcia ropy v štátoch OPEC klesla v auguste oproti júlu o 79.000 barelov na 32,76 milióna barelov denne (1 barel = 159 litrov). Produkcia ropného kartelu tak v auguste klesla prvýkrát od apríla.Navyše, kartel zlepšil odhad dopytu po rope v budúcom roku a dodal, že dva hurikány, ktoré v poslednom období zasiahli Spojené štáty, budú mať na dopyt "zanedbateľný" vplyv. Trhy teraz čakajú na informácie amerického ministerstva energetiky o vývoji zásob ropy v USA. Tie by mali jasnejšie ukázať, aký vplyv mali hurikány na miestny ropný sektor. Správa ministerstva energetiky bude známa v stredu 13. septembra.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v novembri vzrástla do 19.25 h SELČ o 40 centov na 54,24 USD (45,45 eura) za barel. Na začiatku dňa cena klesala, pričom zaznamenala najnižšiu úroveň 53,42 USD/barel.Cena americkej ľahkej ropy WTI s októbrovým kontraktom sa zvýšila o 17 centov na 48,24 USD za barel. Počas dňa klesla až na 47,73 USD/barel.