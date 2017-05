Ceny ropy vzrástli na takmer mesačné maximum

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 19. mája (TASR) - Ceny ropy dnes vzrástli na najvyššiu hodnotu za takmer mesiac, pričom cena Brentu sa priblížila k úrovni 53 USD za barel (159 litrov), keď sa pozornosť trhov vrátila k plánom najväčších producentov pokračovať v procese obmedzovania ťažby aj po skončení pôvodne dohodnutého programu. Opätovný rast cien zároveň signalizuje, že cena Brentu, ako aj americkej WTI by mali zaznamenať rast aj za celý týždeň.Koncom budúceho týždňa sa vo Viedni zídu zástupcovia štátov Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalších producentov, aby sa dohodli na predĺžení súčasnej dohody o obmedzovaní ťažby. Tú pôvodnú, ktorej platnosť sa skončí 30. júna, uzatvorili koncom novembra minulého roka. Trhy sú presvedčené, že producenti dohodu predĺžia, a to až do konca marca 2018.Optimistické nálady čiastočne ovplyvňujú Spojené štáty, ktoré nie sú súčasťou týchto dohôd a naopak, pokračujú vo zvyšovaní ťažby. Očakávania v súvislosti s budúcotýždňovou schôdzkou vo Viedni však prevážili a čaká sa, že aj za celý týždeň zaznamenajú ceny ropy rast, už druhý týždeň po sebe.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli vzrástla do 7.39 h SELČ o 46 centov na 52,97 USD (47,60 eura) za barel. Predtým zaznamenala rast na najvyššiu úroveň od 21. apríla a smeruje k približne 4-% rastu za celý týždeň.Cena americkej ľahkej ropy WTI s júnovým kontraktom sa zvýšila o 49 centov na 49,84 USD/barel. To je rovnako najvyššia hodnota od konca apríla a podobne ako v prípade Brentu smeruje za celý týždeň k rastu približne o 4 %.