Ceny SOZA získali Ivan Tásler, Igor Bázlik, Kamil Peteraj a Hex

Na snímke Ivan Tásler (vľavo) si preberá cenu SOZA pre najhranejšieho domáceho skladateľa počas slávnostného odovzdávania Cien SOZA za rok 2016 v Bratislave 28. septembra 2017. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 28. septembra (TASR) - Slovenský ochranný zväz autorský (SOZA) odmenil dnes večer cenami SOZA najúspešnejších autorov slovenskej hudobnej scény za rok 2016.Na javisku bratislavského Mestského divadla Pavla Országha Hviezdoslava si cenu SOZA pre skladateľa najhranejších hudobných diel prevzal líder skupiny IMT Smile Ivan Tásler. Je to jeho desiate autorské ocenenie. V roku 2016 oslávila skupina 20 rokov na hudobnej scéne, v septembri minulého roku vydali reprezentačnú výberovku hiSTORY, v novembri mal premiéru filmový dokument Made in Slovakia, v decembri odohrala sériu megakoncertov hiSTORY a získala aj ocenenie OTO - Osobnosti televíznej obrazovky za rok 2016.Cenu SOZA pre textára najhranejších hudobných diel za rok 2016 získal Kamil Peteraj, v prípade ktorého ide už o sedemnáste ocenenie. Textárskej tvorbe sa venuje od roku 1968, kedy napísal prvé texty pre skupinu Prúdy. Jeho poďakovanie bolo aj spomienkou na spoluprácu s Mariánom Vargom.Spevák a skladateľ Adam Ďurica si odnáša cenu pre najúspešnejšieho mladého autora do 30 rokov. V októbri minulého roku vydal štvrtý štúdiový album Spolu, ktorý predstavil aj na koncertnom turné. Navyše získal aj ocenenie OTO za rok 2016 ako najlepší spevák.Cenu za najhranejšiu skladbu získala skupina Hex za hit Keď sme sami. Kapela mala večer koncert, cenu preto prevzal Fefeho syn Sebastián. Na scéne sú Hex od roku 1988, na konte majú osem vydaných štúdioviek, sedem kompilácií a viacero hudobných ocenení. Hiphoper Rytmus získal s albumom Krstný otec cenu za zvukový nosič, zoskupenie Fíha tralala dostalo cenu v kategórii audiovizuálny nosič za DVD Bumbarasa.Cenu SOZA za významný podiel uvádzania domácej tvorby v zahraničí za rok 2016 získal skladateľ Michal Novinski zo Žiliny, cena za najvyšší podiel domáceho repertoáru vo vysielaní za uplynulý rok patrí Rádiu SiTy. Cenu Rádia Europa 2 získala speváčka Celeste Buckingham.V rámci galavečera 20. ročníka podujatia odovzdali zástupcovia SOZA aj honorárne ceny, ktoré sú vyjadrením prínosu osobnosti pre hudobnú kultúru Slovenska. Zápisom do Zlatej knihy SOZA boli in memoriam poctení zakladateľ a líder skupiny Lojzo Marián Kochanský (zomrel 28. apríla 2006 vo veku 50 rokov) a hudobný skladateľ Dušan Martinček (zomrel 30. augusta 2006 vo veku 70 rokov).Hudobný skladateľ, klavirista a dirigent Igor Bázlik si odnáša ocenenie v podobe Veľkej ceny SOZA za rok 2016. Absolvent Vysokej školy múzických umení pracoval ako hudobný redaktor a režisér v Československom rozhlase, od roku 1979 je v slobodnom povolaní. Na svojom konte má 600 zložených tanečných piesní, dve opery, štyri muzikály, aj množstvo scénickej a filmovej hudby.uviedol pre TASR Ivan Tásler, líder IMT Smile, ocenený ako najhranejší autor.Zriaďovateľom Cien SOZA je Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam. Ceny SOZA sa udeľujú raz ročne za výsledky dosiahnuté pri verejnom uvádzaní hudobných diel v predchádzajúcom roku. Poslaním Cien SOZA je oceniť verejným uznaním prínos autorov a tvorcov hudobných diel, ktoré sa obzvlášť úspešne uplatňujú v praxi hudobného života na Slovensku a tým podporiť rozvoj domácej hudobnej kultúry.