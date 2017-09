Česi sú najnezdravší národ na svete, ako sú na tom Slováci?

Ilustračné foto. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Najnezdravšie krajiny podľa Clinic Compare:



1. Česko

2. Rusko

3. Slovinsko

4. Bielorusko

5. Slovensko

6. Maďarsko

7. Chorvátsko

8. Poľsko

9. Luxembursko

10. Litva a USA



Najzdravšie krajiny podľa Clinic Compare:



1. Afganistan

2. Guinea

3. Niger

4. Nepál

5. Konžská demokratická republika

6. Eritrea

7. Malawi

8. Somálsko

9. Mozambik

10. Etiópia

Praha 26. septembra (TASR) - Česi sú jedným z najnezdravších národov sveta, čo sa týka obezity a konzumácie alkoholu i tabaku. Vyplýva to zo štúdie britskej spoločnosti Clinic Compare, ktorú dnes citoval spravodajský server Novinky.cz. Autorom predmetnej štúdie vyšli ako najzdravší národ Afganci.Rebríček je zostavený na základe porovnania údajov z rôznych zdrojov vrátane Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) či americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA).Clinic Compare tvrdí, že v priemere každý Čech ročne vypije 13,7 litra čistého alkoholu, čo predstavuje 550 pohárikov. Česi zároveň patria medzi najnáruživejších fajčiarov, a to napriek tomu, že v Česku platia jedny z najprísnejších protifajčiarskych zákonov v celej Európskej únii, dodáva britská spoločnosť.Nezdravo podľa nej žije celá východná Európa. Medzi desiatkou najhorších je totiž osem krajín z tohto regiónu, pričom jedinou mimoeurópskou krajinou, ktorá im v tejto nelichotivej bilancii konkuruje, sú Spojené štáty - "bezpečnú nadváhu" tam má 35 percent dospelých. Inak je ale oblasťou, kde obyvatelia trpia nadváhou najviac, Oceánia. Najhoršie sú na tom Tonga, Kiribati, Tuvalu a Fidži.Naopak najzdravšou krajnou je podľa Clinic Compare paradoxne vojnou sužovaný Afganistan, kde je druhý najnižší výskyt obezity na svete, alkohol sa tam takmer nepije a na jedného obyvateľa tam ročne pripadá "iba" 83 cigariet.