Česká komédia Bajkeri predstavuje oficiálny trailer

Foto: continental film Foto: continental film

Tvorcovia Bajkerov sľubujú zábavnú letnú komédiu v štýle Snowboaďákov a Rafťákov. Nevlastní bratia Jáchym a David trávia spoločne s kamarátom Sašom väčšinu času vo svete sociálnych sietí. Synonymom vzťahov sú pre nich virtuálne chaty s dievčatami, ktoré nikdy nevideli, ich obživou je falošná módna show, v ktorej sa predstiera niečo, čo ani neexistuje a najväčší životný problém predstavuje vybitý mobil alebo nefunkčná wifi.

Na nátlak rodičov sa pod vedením Davidovej pôvabnej „macochy“ Terezy vydávajú na dvestokilometrový cyklovýlet. S prekvapením zisťujú, že tam vonku je skutočný svet, v ktorom život znamená viac, než len status na facebooku, ozajstné dievčatá vyzerajú akosi lepšie, než kreslené akčné hrdinky z počítačových hier a k láske patrí tiež sex.

Zrážka so životom síce nesie isté úskalia, ale s humorom sa dá zvládnuť nielen výšľap do strmého kopca, stavba stanu, chýbajúca elektrická zásuvka, ale tiež sok v láske...



Slovenský trailer filmu Bajkeri si môžete pozrieť tu:





Hudbu k filmu Bajkeri zložil uznávaný český skladateľ Jan P. Muchow. Uvedenie filmu sprevádzajú tiež dve hudobné prekvapenia - pieseň Adama a Vladimíra Mišíkovcov Variace na renesanční téma:

a skladba One Life v podaní Adama Mišíka a Celeste Buckingham:





Generálny partner filmu: Vican rodinné vinařství Mikulov

Hlavní partneri filmu: TV JOJ a televize Prima

Partneri filmu: bicykle Scott, Panský Dvůr Telč a agentúra CzechTourism a Jihočeský kraj

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. septembra (OTS) - Česká komédia Bajkeri režiséra Martina Koppa v týchto dňoch predstavuje oficiálny trailer a plagát k filmu. Slovenskí diváci sa na kinopremiéru môžu tešiť už 26. októbra. Medzi celou plejádou českých hviezd si jednu z hlavných úloh zahrala slovenská speváčka Celeste Buckingham.Tohtoročné leto sa nieslo v znamení nakrúcania nového českého filmu. Filmová novinka Bajkeri vznikala od mája až do konca júna. Nakrúcalo sa v metropolitnej Prahe i v krásnej prírode v okolí mesta Telč vo Vysočine ale tiež v prostredí Českej Kanady v južných Čechách.Snímka je celovečerným režijným debutom Martina Koppa (1983). „“ hovorí o svojom najnovšom filmovom počine Martin Kopp, ktorý má na konte réžiu tv seriálov Ulica, Vinári, Ohnivé kura, a je tiež spolutvorcom kultového futbalového Vyšehradu.Zárukou kvality a pútavého príbehu je scenár z pera Petra Kolečka , ktorý je okrem iného čerstvým držiteľom Českého leva za scenár k filmu Masaryk: „“ prezrádza Petr Kolečko.K celej plejáde českých hviezd, ktoré si v Bajkeroch zahrali, si tvorcovia vybrali ako slovenskú známu tvár speváčku Celeste Buckingham . „,“ teší sa speváčka, ktorá mala k športu od detstva blízko: „“ hovorí Celeste alias filmová bajkerka Hanka. „“ dodáva s úsmevom slovenská hviezda filmu.V hlavných úlohách sa predstaví trojica mladých českých hercov – Adam Mišík, Jan Komínek a Vojtěch Machuta.“ predstavuje svojho hrdinu Davida hviezda šou Tvoja tvár má známy hlas, ktorý sa za veľkého cyklistu nepovažuje. „“ hovorí o svojej postave Davidovho filmového nevlastného brata Jáchyma herec, známy zo seriálov Ulica, Znamenie koňa alebo Svadby v Benátkach či z rozprávky Pravý rytier. Davidovho a Jáchymovho kamaráta Sašu si zahral herec Vojtěch Machuta, ktorého diváci môžu poznať zo seriálu Gympl s (r)učením omezeným alebo Vinári.Na dievčenské sedadlá zasadnú okrem Celeste české herečky Julie Šurková a Štěpánka Fingerhutová, známa tiež vďaka komédii Dvojníci a exotická speváčka a tanečníčka Esther Lubadika, ktorá zažiarila v jednej zo sérii súťaže Česko Slovensko má talent.V postavách rodičov a ich partnerov uvidíme Hanu Vagnerovú, Pavla Nečasa, Tomáša Matonohu, Vandu Hybnerovú, Michala Suchánka či Václava Postráneckého.hrá priateľku Davidovho otca a zároveň pôvabný dozor trojice chlapcov na cyklotúre. „“ smeje sa Hana Vagnerová a ako prezrádza, najviac ju teší, že jej postavu tvorcovia nenapísali, ako zlú „semetriku“.Obľúbený český herec, ktorý s režisérom nakrúcal už seriál Vinaři, stvárnil postavu Davidovho otca. Ten sa svojou záľubou k cyklistike netají: „Na cyklovýlete sa partička zoznámi s týmom rýchlokorčuliarok, ktoré nemilosrdne trénuje Záhorský stvárnený: „Scenár Petra Kolečka vrátil k životu zabudnutý šport, ktorým je „bicyklebal“. Československo bývalo jeho veľmocou vďaka mnohonásobným majstrom sveta, legendárnym bratom Pospíšilovým. Režisér Kopp si ako reprezentanta tohto športu vybral českého herca“ hovorí herec, ktorý sa pokúšal o profesionálnu cyklistickú kariéru.Bicyklebal zlákal do filmu tiež, filmového partnera Vandy Hybnerovej. Ako prezrádza, každá rola je výzva: „“ opisuje Suchánek postavu Dušana svojím typickým humorom.Azda jedinou herečkou, ktorá si v Bajkeroch nemusí sadnúť na bicykel, jeako Davidova matka a bývalá manželka Tomáša Matonohu. „“ smeje sa herečka, ktorá síce nemá vzťah k bicyklom, no jej vášňou je jazdenie na koni.Producentom filmu je Tomáš Vican, ktorý stál sa i za „vinárskymi“ veselohrami Bobule, drámou Lidice alebo televíznym seriálom Vinári.Do slovenských kín Bajkerov uvedie spoločnosť Continental film 26. októbra 2017.