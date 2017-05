Česká opozícia rozhodnutie premiéra Sobotku podať demisiu kritizuje

Na snímke predseda ČSSD Bohuslav Sobotka (uprostred), predseda hnutia ANO Andrej Babiš (vľavo) a predseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek (vpravo), archívna snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Praha 2. mája (TASR) - Českí opoziční politici sa domnievajú, že prezident Miloš Zeman má po štyroch rokoch znova v rukách popruhy moci. Spravodajská stanica Českej televízie ČT24 takto zhodnotila situáciu na domácej politickej scéne po tom, ako premiér Bohuslav Sobotka dnes oznámil, že ešte tento týždeň plánuje predložiť demisiu vlády.Predseda KSČM Vojtěch Filip naznačil, že vyhlásenie premiéra Sobotku o chystanej demisii vlády by mohol byť blaf. Premiérove rozhodnutie totiž vníma ako vytvorenie priestoru pre ministra financií a šéfa ANO Andreja Babiša, aby ho prinútil k rezignácii.Ďalšie opozičné strany však ohlásenie konca Sobotkovej vlády rozhorčilo. Ich predstaviteľom sa totiž nepáči, že hlavné slovo teraz dostane hlava štátu.Predseda TOP 09 Miroslav Kalousek je presvedčený, že Sobotka. Kalousek končiaceho premiéra obvinil zo zbabelosti.Podobný názor na koniec celej vlády má aj predseda Starostov a nezávislých Petr Gazdík. Podľa neho sa Sobotka zriekol akejkoľvek zodpovednosti a odovzdal ju prezidentovi Zemanovi.obáva sa Gazdík.Pripojil sa k nemu predseda poslaneckého klubu Úsvitu-NK Marek Černoch, podľa ktorého Sobotka ohrozuje stabilitu Českej republiky.Aj podľa predsedu ODS Petra Fialu je demisia prejavom toho, že premiéra tak posilnil postavenie Miloša Zemana. Sobotkov aktuálny krok považuje za absurdný.Tomio Okamura (SPD) označil pád vlády za hanbu. Sobotka a Babiš podľa neho nadradili vlastné politické záujmy nad záujmy občanov. Demisiu vyhlásil hlavne za marketingový ťah.Predseda poslaneckého klubu najsilnejšej opozičnej strany KSČM Pavel Kováčik odkázal po ohlásení demisie na nedávnu výzvu šéfa strany Filipa. Ten chcel, aby boli ešte na jar voľby, ktoré by umožnili zostaviť novú vládu, ktorá by ešte stihla pripraviť rozpočet. Aj komunisti však rozhodnutie podať demisiu kritizujú. Sobotka podľa nich utiekol pred zodpovednosťou.