Česká polícia viní z terorizmu bývalého pražského imáma

Praha 23. januára (TASR) - Česká polícia obvinila z terorizmu prvých troch Čechov. Jedným z nich je bývalý pražský imám Samer Shehadeh, o ktorého sa už skôr zaujímali tajné služby. Ďalšími sú jeho brat a švagriná, ktorých polícia viní z toho, že sa v Sýrii zúčastnili bojov v sesterskej teroristickej organizácii al-Káidy. Imám im podľa vyšetrovateľov v ceste pomáhal a činy schvaľoval. Informoval o tom v utorok spravodajský server iDNES.cz. Spravodajská televízia ČT24 uviedla, že obaja muži majú palestínske korene a narodili sa v Prahe.Podľa iDNES.cz je prvým z obvinených 27-ročný Omar Shehadeh, žijúci predtým v Mratíne v stredných Čechách, brat bývalého imáma. Podľa policajtov odcestoval v októbri 2016 do Sýrie do vojnovej oblasti, kde v meste Idlib dobrovoľne vstúpil do teroristickej organizácie Džabhat Fatah aš-Šám, v preklade Front dobytia Sýrie, čo je nástupnícka organizácia teroristickej skupiny Džabhat an-Nusra, pôvodnej sesterskej organizácie al-Káidy.píšu policajti z Národnej centrály proti organizovanému zločinu.Mužovi bol pridelený ex offo pražský advokát Adam Kopecký.povedal Kopecký s tým, že viac k prípadu nechce uviesť.Druhou obvinenou je 24-ročná Fátima, predtým Kristýna, ktorá sa vydala za Omara podľa islamského práva šaría bez toho, aby ho videla.uviedli policajti.Treťou a kľúčovou osobou je bývalý pražský imám Samer Shehadeh. Práve jeho policajti sledovali a z jeho elektronickej komunikácie vedia, že odchod brata do Sýrie do bojov schvaľoval a Fátime pomohol do Sýrie vycestovať. Momentálne sa ukrýva v Mauritánii.uvádza polícia v obvinení.O Samera Shehadeha sa zaujímali tajné služby už v minulosti, keď poslal moslimom cez aplikáciu WhatsApp odkaz, aby sa nezúčastnili bohoslužby proti terorizmu spolu s kresťanmi.napísal vtedy Shehadeh.Predseda Ústredných moslimských obcí v Českej republike sa od všetkých troch dištancoval, dodal portál iDNES.cz.