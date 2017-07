Češka zranená pri útoku v Hurgade je v stave klinickej smrti

Hurgada Foto: www.facebook.com Foto: www.facebook.com

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha/Káhira 26. júla (TASR) - Češka zranená pri útoku na turistov v egyptskom letovisku Hurgada, je v stave klinickej smrti. Po zasadnutí lekárskeho konzília v Káhire to dnes oznámilo české ministerstvo zdravotníctva, uviedol spravodajský portál Novinky.cz.Podľa výsledkov najnovšieho CT vyšetrenia skonštatovali egyptskí lekári, že mozog pobodanej pacientky už prakticky nie je zásobovaný krvou. Správu následne potvrdil aj riaditeľ pražskej záchrannej služby Petr Kolouch, odborník, ktorý celý priebeh vyšetrenia sledoval priamo na mieste.opísal.České ministerstvo zdravotníctva zdôraznilo, že v tejto chvíli pacientku nie je možné prevážať. Jej rodina je podľa informácií Noviniek už na palube vojenského špeciálu MEDEVAC, kde má k dispozícií vojenských lekárov.Tridsaťšesťročná Češka bola zranená 14. júla v Hurgade. Mladý Egypťan tam zaútočil nožom na turistov na pláži. Zabil dve nemecké turistky a ďalšie zranil. Češka utrpela stredne ťažké poranenia, útočník ju zasiahol do nohy a do chrbta.