České hudobné ceny Anděl 2017 poznajú svojich víťazov

Hudobné ceny Anděl 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

PREHĽAD VÍŤAZOV A NOMINÁCIÍ:



Album roka: Hearts (Lenny)

nominovaní boli aj Vlčí srdce (Jelen) a Smrt žije (Prago Union)



Skladba roka: Hell.o (Lenny)

nominovaní boli aj Pro Emu (Michal Hrůza), Mrzáci (Priessnitz)



Skupina roka: Jelen (Vlčí srdce),

nominovaní boli aj Prago Union (Smrt žije), Priessnitz (Beztíže)



Spevák roka: Thom Artway (Hedgehog)

nominovaní boli aj Ondřej Ruml (Nahubu), Xindl X (Kvadratura záchranného kruhu)



Speváčka roka: Lenny (Hearts)

nominovaní boli aj Lenka Nová (Čtyřicítka), Marta Kubišová (Soul)



Objav roka: Thom Artway (Hedgehog)

nominovaní boli aj David Stypka (Vrány taky), Light & Love (Surrender To The Stars)



Videoklip: Hell.o (Lenny),

nominovaní boli aj To samo (Jananas), Lux (Midi Lidi)



Najpredávanejší album: Karel Gott (40 slavíků)



Sieň slávy: Věra Špinarová

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 23. mája (TASR) - Debutový album Hearts speváčky Lenny ovládol tohtoročné české hudobné ceny Anděl, udeľované Akadémiou populárnej hudby v ôsmich kategóriách. Dcéra Lenky Filipovej Lenny zaň v pondelok večer prevzala štyri sošky anjela - ako speváčka roka a za najlepší album (Hearts), pieseň a videoklip (Hell.o).Piatu sošku anjela dostala Lenny pred niekoľkými dňami od žánrových predskokanov v kategórii Rock&Pop, informovala Česká televízia, ktorá pondelňajšie udeľovanie cien Anděl z vysielala v priamom prenose. Lenny vystúpila v programe spoločne s Martou Kubišovou s piesňou Arethy Franklinovej Odvěká žena.Objavom roka a súčasne spevákom roka sa s albumom Hedgehog stal Tomáš Maček, vystupujúci pod menom Thom Artway. Skupinou roka je Jelen s albumom Vlčí srdce.Cenu Anděl prevzal aj Karel Gott za absolútne najpredávanejší album roka 40 slavíků. Reagoval známou vetou "to som skutočne nečakal" a dodal, že už nebude hovoriť, že skončí. "Ďakujem tým, ktorí si nenapaľujú moje albumy, ale ich kupujú," zakončil svoje poďakovanie.Do hudobnej Siene slávy uviedli in memoriam speváčku Věru Špinarovú, ktorá neočakávane zomrela v marci tohto roku.Tento rok hrozilo, že sa udeľovanie cien Anděl neuskutoční, pretože sa ich organizovania vzdala usporiadateľská agentúra. Medzinárodná federácia hudobného priemyslu sa napokon rozhodla vyhlásiť ceny Anděl v komornej atmosfére Lucerna Music Baru. Programom sprevádzal Libor Bouček.