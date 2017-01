České štátne dlhopisy s historicky nízkym výnosom lákajú investorov

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 11. januára (TASR) - Priemerný výnos ročného českého štátneho dlhopisu dosiahol v dnešnej aukcii historické minimum, a to -1,72 %. Záujem investorov bol obrovský, celkový dopyt dosiahol 32,3 miliardy Kč (1,20 miliardy eur). Vyplynulo to z údajov zverejnených Českou národnou bankou (ČNB). Aj to je podľa ekonóma Komerčnej banky Marka Dřímala rekordná hodnota.Výnos ročného českého dlhopisu bol dnes nižší než v prípade švajčiarskych dlhopisov, ktorých výnosy patria dlhodobo k najnižším.uviedol Dřímal.Aj dlhopisy s 2-ročnou splatnosťou dosahujú rekordné hodnoty. Ich výnos klesol na -1,21 %. Už vlani v októbri mal tento dlhopis krátko najnižší výnos na svete.Ekonóm Komerčnej banky odhaduje, že väčšinu predaných dlhopisov kúpili zahraniční investori, ktorí stavili na koniec kurzového záväzku ČNB, prípadne využívajú nerovnováhy na domácom trhu.Tento trend podľa Dřímala stále nie je na konci.povedal.Prílev kapitálu sa podľa Dřímala v posledných dňoch zrejme počíta v miliardách eur a nerovnováhy na trhu sa prehlbujú. "Výnosy dlhopisov tak budú pravdepodobne ďalej klesať. Ďalšia aukcia ročného dlhopisu sa uskutoční 25. januára a nemožno vylúčiť, že sa jeho výnos dostane k -2 %," dodal.