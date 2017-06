Českí policajti stále nemajú lupičov, ktorí vykradli poštové auto v SR

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zlín 21. júna (TASR) - Česká polícia pokračovala dnes tretím dňom v stále neúspešnom pátraní po páchateľoch lúpežného prepadnutia poštového vozidla v slovenskej pohraničnej obci Horné Srnie. V lesoch pri Slavičíne v Zlínskom kraji sa však našli veci patriace hľadaným osobám.Informoval o tom spravodajský server iDNES.cz s odvolaním sa na policajnú hovorkyňu Moniku Kozumplíkovú, ktorá neprezradila, o aké veci ide.Podľa jej slov však ide o veci, ktoré majú priamu súvislosť s pondelkovým lúpežným prepadnutím a všetky poputujú na kriminalistické skúmanie v záujme vyhodnotenia a spracovania poznatkov v spolupráci so slovenskými kolegami.Úsilie českých policajtov nájsť trojicu mužov - ukrývajúcich sa pravdepodobne v zalesnenej oblasti v okolí Slavičína - zatiaľ neprinieslo očakávaný výsledok. Do pátrania bolo pôvodne nasadených až 160 členov policajného zboru zo Zlínskeho, Juhomoravského a Moravskosliezskeho kraja, ako aj psovodi, jazdná polícia a dva vrtuľníky vybavené termovíziou. Dnes sa v pátraní pokračovalo už v rámci bežnej služby, a to na oboch stranách česko-slovenskej štátnej hranice.Lupiči v čiernom oblečení sa s policajtmi síce v pondelok na krátky čas dostali pri Slavičíne do kontaktu; varovné výstrely ani výzvy policajtov však ponechali bez reakcie a ušli do lesa.