Česko-slovenská herečka Sylvia Turbová by mala 70 rokov

Na archívnej snímke herečka Sylvia Turbová. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 29. septembra (TASR) - Jedna z charizmatických česko-slovenských herečiek 70. a 80. rokov 20. storočia Sylvia Turbová by v sobotu 30. septembra mala 70 rokov.Prvýkrát sa pred filmovými kamerami objavila v roku 1967 vo filme Zmluva s diablom.Sylvia Turbová sa narodila 30. septembra 1947 v Opave (dnes Česká republika). Pochádzala z umeleckej rodiny, jej otec bol slovenský operný spevák Belo Turba (1914-1980) a matka mala český pôvod, pracovala v divadle ako asistentka réžie. Belo Turba po druhej svetovej vojne pôsobil v Sliezskom divadle v Opave, čo vysvetľuje herečkino rodisko. Po niekoľkých rokoch rodina odišla do Bratislavy, kde Sylvia Turbová vyrastala. Vďaka rodičom dokonale zvládla češtinu i slovenčinu.Pred filmovou kamerou prvý raz stála ešte ako stredoškoláčka a to v pomerne veľkej úlohe maturantky Aji Trnkovej vo filme Zmluva s diablom (1967). Ešte počas štúdií na bratislavskej Vysokej škole múzických umení (VŠMU) dostala ďalšiu významnú príležitosť pred kamerou a to vo francúzsko-československom filme Muž, ktorý luže (1968). Jej partnerom bol slávny francúzsky herec Jean-Louis Trintignant. Ďalšie pomerne veľké úlohy hrala v českom filme Nahota (1970) a v slovenskej tragikomédii Naši pred bránami (1970).VŠMU absolvovala v roku 1971 a potom krátko pôsobila v Štátnom divadle (ŠD) v Košiciach (1971-1972). V roku 1972 bola angažovaná do činohry Národného divadla v Prahe (v súčasnosti Česko), kde pôsobila viac ako štvrť storočia.Aj keď disponovala atraktívnym zovňajškom, od začiatku svojej hereckej dráhy sa snažila o hlbokú psychologickú analýzu hraných postav. Na javisku Národného divadla debutovala v Ostrovského hre Búrka. V prehľade jej divadelných úloh dominujú klasické hry (Vojna a mier, Tvrdohlavá žena, Meštiaci, Strakonický dudák), ale aj moderna.Jej filmová práca bola zaujímavým paradoxom v porovnaní s jej divadelnou prácou. Zatiaľ čo v divadle stvárňovala zložité psychologické postavy, filmári ju obsadzovali do úloh atraktívnych žien s nezriedka povrchným naturelom. Pre televíziu častejšie nakrúcala na Slovensku. Objavila sa v televíznych seriáloch ako Nepokojná láska (1975), Miesto v dome (1976), alebo Straty a nálezy (1975) a vo filmoch Šepkajúci fantóm (1975) či Kosenie jastrabej lúky (1981). V roku 1985 si zahrala nacistickú dozorkyňu vo vojnovej dráme režiséra Juraja Herza Zastihla mě noc. Potom už hrala len obsahovo menej výrazné úlohy matiek vo filmoch Fontána pre Zuzanu (1985) a Můj přítel d'Artagnan (1989) a príležitostne sa objavila v televízii. Jej posledným filmovým počinom bola dramaticky ladená snímka Oběti: Svědek (2001).Bohaté uplatnenie však našla v dabingu. Jej zamatový hlas bolo možné počuť v celom rade kvalitných filmov, ale aj v rôznych seriáloch.Filmová, divadelná a televízna herečka Sylvia Turbová zomrela na následky ťažkej choroby 29. júla 2015 v českej Prahe vo veku 67 rokov.