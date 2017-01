Česko-slovenský film Masaryk získal 14 nominácií na Českého leva

Na snímke zľava herci Oldřich Kaiser (prezident Beneš) a Kateřina Lojdová (manželka prezidenta Beneša) počas nakrúcania exteriérových scén filmu Masaryk na Primaciálnom námestí v Bratislave 22. septembra 2015. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 18. januára (TASR) - Film režiséra Juliusa Ševčíka Masaryk, venovaný jednému životnému obdobiu diplomata a politika Jana Masaryka, má na svojom konte ďalší úspech. Po uvedení v hlavnom programe MFF v Berlíne dnes získal 14 nominácií na ocenenie Český lev. Tento rok si vyslúžil najviac nominácií zo všetkých filmov.Koprodukčná česko-slovenská snímka sa ešte ani nedostala do kinodistribúcie a už sa teší prvým významným úspechom. Patrí medzi ne aj 14 nominácií od českých akademikov. Masaryk tak dostal nominácie vo všetkých kategóriách okrem jedinej - a tou je nominácia za hlavnú ženskú rolu. Do tejto kategórie však tvorcovia historickej drámy nikoho neprihlásili.uviedol režisér Julius Ševčík na margo historického úspechu. Tvorcovia filmu s napätím očakávajú, ako budú hlasovať za Masaryka akademici v Slovenskej filmovej a televíznej akadémii v rámci nominácií na domáce ocenenie Slnko v sieti.Galaprogram 24. ročníka odovzdávania cien Českej filmovej a televíznej akadémie Český lev sa uskutoční 4. marca. Svetovú premiéru zažije Masaryk počas Berlinale 17. februára. Do širokej distribúcie vstúpi v slovenských kinách 23. marca.Snímka Masaryk vznikla v produkcii spoločnosti IN Film a Rudolfa Biermanna. Koproducentom filmu je Česká televize, RTVS a ZDF/Arte. Jeho vznik podporili Státní fond kinematografie a slovenský Audiovizuálny fond.TASR informovala PR manažérka filmu Adriána Čahojová.