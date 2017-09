Český herec Radoslav Brzobohatý by dnes oslavoval 85. narodeniny

Radoslav Brzobohatý. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Vrútky/Bratislava 12. septembra (TASR) – Od narodenia známeho českého divadelného, televízneho a filmového herca Radoslava (Radka) Brzobohatého uplynie v stredu 13. septembra 85 rokov.On sám za svoje najväčšie úspechy považoval trojicu filmov Atentát, Ucho a Všichni dobří rodáci.Narodil sa 13. septembra 1932 na Slovensku vo Vrútkach. Už počas stredoškolských štúdií, ktoré absolvoval v moravskom meste Valašské Meziříčí (dnes Česko), hral v kapelách a ochotníčil. Herectvo vyštudoval v Prahe (dnes Česko) na Divadelnej fakulte Akadémie múzických umení (DAMU). Do divadla v českom Kolíne nastúpil v roku 1955. Potom získal angažmán v divadlách v Olomouci, Příbrame a v Prahe. V pražskom Divadle na Vinohradech pôsobil v rokoch 1967-1999 a stvárnil tam množstvo pamätných postáv (napríklad Kráľ Krysa, Faust). O šírke jeho hereckého záberu svedčí fakt, že po odchode z tejto scény exceloval v titulnej postave muzikálu Grék Zorba v pražskom Hudobnom divadle Karlín.Z jeho pestrej filmografie je možné spomenúť snímky Atentát (1964), Dáma na kolejích (1966), Všichni dobří rodáci (1968), Pěnička a Paraplíčko (1970), dlho trezorový film Ucho (1970) režiséra Karla Kachyňu, ako aj Anděl s ďáblem v těle (1983) alebo Dva na koni, jeden na oslu (1986). Popularitu mu priniesli aj televízne inscenácie ako Cesta řeky k moři (1966) alebo adaptácia románu Jacka Londona Martin Eden. Účinkoval v televíznych seriáloch Hříšní lidé města pražského (1968), F. L. Věk (1970), Cirkus Humberto (1988), ale aj v novších produkciách ako Ulice (2005), Vyprávěj (2009), Život je ples (2012) a mnohých ďalších.Radoslav Brzobohatý hral aj v slovenských filmoch, napríklad Noční jazdci (1981), Návrat bocianov (2007) alebo Legenda o lietajúcom Cypriánovi (2010).Známy a obľúbený herec sa však musel vyrovnať aj so zákazom práce, ktorý ho postihol počas normalizácie. Niekoľko rokov nesmel nakrúcať.Jeho manželkou bola viac ako desať rokov aj herečka Jiřina Bohdalová, ktorá bola často i jeho hereckou partnerkou. Pri nakrúcaní filmu Noční jazdci vo Vysokých Tatrách sa však zoznámil so slovenskou herečkou Hanou Gregorovou, ktorá bola tiež v tom období zadaná. Pár sa dal nečakane dokopy. Obaja sa rozviedli a na jar v roku 1982 sa zosobášili. Začiatkom roku 1983 sa dvojici narodilo ich prvé a jediné spoločné dieťa, syn Ondřej, ktorý je v súčasnosti hercom a hudobníkom.Okrem divadelného, filmového a televízneho herectva sa venoval aj dabingu, za čo získal v roku 2006 Cenu Františka Filipovského za celoživotné majstrovstvo v dabingu. V televíznej ankete TýTý ho v roku 2011 uviedli do Dvorany slávy.Jeho posledným filmom bola snímka Vrásky z lásky (2012), v ktorom si po 40 rokoch zahral s bývalou manželkou, dnes už hereckou legendou, Jiřinou Bohdalovou.Radek Brzobohatý zomrel pred piatimi rokmi 12. septembra 2012 v Prahe, deň pred svojimi 80. narodeninami. Mal vážne kardiovaskulárne problémy. Pochovaný je na pražskom Vyšehradskom cintoríne.V roku 2004 spolu s manželkou Hanou Gregorovou založili v Prahe Divadlo Radka Brzobohatého, ktoré v júni 2017 po jeho smrti predala Romane Goščíkovej.