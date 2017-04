Český minister A. Babiš oznámil kde bude mať svadbu

Andrej Babiš Foto: idnes.cz Foto: idnes.cz

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 26. apríla (TASR) - Svadba českého ministra financií Andreja Babiša a jeho dlhoročnej partnerky Moniky sa bude konať na jeho farme s názvom Bocianie hniezdo (Čapí hnízdo) v Stredočeskom kraji, potvrdil šéf ANO spravodajskému portálu Novinky.cz. Farmu, určenú na rekreačné účely, pre podozrenie z dotačného podvodu preveruje Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF); kauzou sa zaoberá aj česká polícia.Minister tiež povedal, že nebude pozývať žiadnych kolegov z politiky, ani prezidenta Miloša Zemana - svadobnými hosťami budú len priatelia a rodina.Babiš už začiatkom apríla oznámil, že v júli si vezme svoju životnú partnerku Moniku za manželku. Majú spolu dve deti, dcéru Vivien a syna Frederika. "Moniku poznám už 26 rokov a neviem si svoj život bez nej predstaviť," dodal vtedy.Farma Bocianie hniezdo, pri obci Olbramovice v okrese Benešov v Stredočeskom kraji, patrila na prelome rokov 2007 a 2008 do holdingu Agrofert, ktorý dnes spadá pod Babišov zverenecký fond. Areál potom zmenil formu vlastníctva, pričom nebolo možné dohľadať majiteľa, napísali dnes Novinky.cz.Vďaka vtedajšej zmene mala farma možnosť čerpať európsku dotáciu, ktorá bola určená pre malých a stredných podnikateľov, ale gigantický Agrofert by na ňu zrejme nemal nárok. Po niekoľkých rokoch, keď farma dodržiavala dotačnú podmienku, sa spoločnosť vrátila do Agrofertu.Babiš ohľadne Bocianieho hniezda opakovane odmieta obvinenia z akéhokoľvek podvodu. Vlani v marci na mimoriadnej schôdzi snemovne oznámil, že v čase udelenia dotácie vlastnili farmu jeho dve dospelé deti a brat jeho partnerky Moniky.