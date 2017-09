Český parlament schválil zmluvu o ochrane vzdušného priestoru so SR

Na snímke letová ukážka lietadla MiG-29 Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

Praha 7. septembra (TASR) - Poslanecká snemovňa českého parlamentu schválila dnes zmluvu o spolupráci pri obrane medzi Českou a Slovenskou republikou. Keďže Senát už zmluvu schválil, dostane ju na podpis prezident Miloš Zeman. Informoval o tom dnes spravodajský server Novinky.cz.Zmluva umožňuje pilotom vojenských lietadiel zasahovať proti narušiteľom vzdušného priestoru aj na území druhého štátu, a to i s použitím zbraní. Zmluva tiež počíta so vzájomnou pomocou v prípade neschopnosti krajiny zabezpečiť si ochranu vzdušného priestoru.Nasadenie by prichádzalo do úvahy napríklad pri únose civilného lietadla, ktorým by teroristi mohli zaútočiť.Zatiaľ čo českí piloti lietajú na švédskych strojoch JAS 39-Gripen, slovenské vzdušné sily používajú ruské stíhačky MiG-29, ktoré získali pri rozdelení Česko-Slovenska a na rozdiel od ČR si ich ponechali.Za ratifikácii hlasovalo 73 zo 104 prítomných členov Poslaneckej snemovne českého parlamentu.