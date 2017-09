Český Tuzemák obsahuje rakovinotvornú látku

Ilustračné foto Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Praha 20. septembra (TASR) - Rumová aróma, ktorá je typická pre český Tuzemák alebo niektoré cukrovinky, bude možno musieť z výrobkov zmiznúť. Podľa vedcov z Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín obsahuje látku, ktorá je rakovinotvorná, konkrétne etylester kyseliny mravčej. Závermi výskumu sa bude zaoberať Európska komisia, ktorá by ingredienciu mohla úplne zakázať. Ak sa tak stane, Česko bude žiadať výnimku, povedal pre Hospodářské noviny český minister pôdohospodárstva Marian Jurečka.Zákaz by skomplikoval situáciu firmám, ktoré český rum vyrábajú - tuzemák by totiž musel zmeniť zloženie. Ide pritom o populárny alkoholický nápoj: konzumácia všetkých rumov tvorí podľa údajov českej Únie výrobcov a dovozcov liehovín až štvrtinu všetkého vypitého alkoholu v Česku.Tuzemák sa tak do pozornosti Bruselu dostáva už druhýkrát. V roku 2003 sa musel premenovať z tuzemského rumu, nakoľko sa nevyrába z cukrovej trstiny. Teraz je jeho zloženie opätovne v hre. Ako povedal Marian Jurečka, česká vláda chce o probléme s Európskou komisiou aj Európskym úradom pre bezpečnosť potravín rokovať.Samotná EK teraz rieši, ako s problémom naloží. S rumovou arómou nemusí mať problém iba Česko, ale aj ďalšie štáty, kde sa výrobky z tejto látky používajú.Brusel môže používanie prísady zakázať, ale môže udeliť aj výnimku. A na to sa Česko spolieha. Európska komisia zvykne ustúpiť v prípadoch, keď sa ukáže, že daný výrobok je pre určitú krajinu ťažko nahraditeľný. V minulosti sa tak už niekoľkokrát stalo: napríklad, pobaltské krajiny Švédsko a Fínsko si vyrokovali výnimku na niektoré svoje ryby, v ktorých podľa vedcov z EÚ boli zdraviu škodlivé látky. Výmenou za to Švédi a ďalší nesmú tieto ryby vyvážať.Rovnako by sa v prípade zákazu rumovej arómy bránili aj Česi.povedal Jurečka. Ako dodal, tuzemský rum je tradičný alkohol, ktorý sa používa aj na pečenie.