Český vlastník Mattoni kupuje výrobcu Pepsi v Bulharsku

Praha 20. apríla (TASR) - Česká spoločnosť Karlovarské minerálne vody (KMV) rozširuje svoje podnikateľské aktivity mimo územia Českej republiky. Český vlastník značky Mattoni kupuje bulharskú spoločnosť Quadrant Beverages JSC, ktorá je v balkánskej krajine výrobcom nápojov Pepsi, Mirinda alebo 7 Up. Česká firma tak po akvizícii dvoch nápojových firiem v Maďarsku vstupuje na ďalší trh.Spoločnosť KMV už podpísala záväznú dohodu o kúpe Quadrant Beverages JSC a akvizícia by mala byť dokončená v 1. polroku tohto roka. Transakciu, ktorej výšku firma na základe dohody obidvoch strán neoznámila, musí ešte schváliť bulharská Komisia na ochranu hospodárskej súťaže.Quandrant Beverages JSC má v Bulharsku jeden závod a zhruba 300 zamestnancov. Ročný obrat spoločnosti je asi 15 miliónov eur.povedal generálny riaditeľ KMV Alessandro Pasquale.Bulharsko má podľa neho vyšší potenciál, než je všeobecne známe. Ako uviedol, v budúcnosti chcú do ponuky bulharskej spoločnosti pridať aj vodu z miestnych zdrojov a doplniť portfólio o výrobky na báze prírodnej minerálnej vody.Firma Quadrant Beverages JSC je v Bulharsku oficiálnym výrobcom a predajcom produktov spoločností PepsiCo (Pepsi, Mirinda, 7 Up, Evervess), Pepsi-Lipton International (Lipton Ice Tea), Gat Foods (šťavy Prisun a nealkoholické nápoje), výrobcom vody Bellissima a oficiálnym distribútorom energetického nápoja Rockstar.